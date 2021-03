Chystá se další velké RPG ze světa Dungeons & Dragons

4. 3. 2021 14:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Společnost Wizards of the Coast má se značkou Dungeons & Dragons velké plány. Vedle filmové a seriálové adaptace, mnoha deskovek, třetího Baldur’s Gate a oznámené kooperativní akce Dark Alliance se časem dočkáme ještě dalšího velkého fantasy RPG z tohoto barvitého světa.

Zatím neznáme jeho název, ale pár podrobností se dozvídáme z pracovních nabídek studia Hidden Path. „Vyvíjíme AAA fantasy RPG v otevřeném světě z pohledu třetí osoby, které se bude odehrávat v sérii Dungeons & Dragons,“ píše se na Twitteru studia. Požadavky na jednotlivé pozice pak prozrazují, že hru bude pohánět Unreal Engine 4, bude mít dabované, rozvětvené dialogy, nebude chybět magie, destrukce prostředí, počasí a další environmentální efekty.

Víc toho zatím nemáme. Můžeme pouze spekulovat, kde přesně v D&D se hra bude odehrávat. Baldur’s Gate III a Dark Alliance jsou zasazené do Forgotten Realms, ale tentokrát by to klidně mohlo být něco docela jiného.

PC Gameru se podařilo zjistit, že šéfka příběhu chystané hry Whitney Beltrán je podepsaná pod příručkou Van Richten's Guide To Ravenloft ke stolnímu RPG D&D, konkrétně k jeho méně využívanému hororovému gotickému odvětví Ravenloft. Jisté zkušenosti bychom tedy ve vývojářském týmu měli.

Studio Hidden Path se proslavilo vlastní tower defense sérií Defense Grid, ale má prsty i ve vývoji her Counter-Strike: Global Offensive a Age of Empires II: HD Edition. Doufejme, že si poradí s licencovaným materiálem v pravděpodobně nemalém měřítku. Datum vydání zatím nemá smysl ani odhadovat.