Do Baldur's Gate III míří masivní update, síla přírody povolá druidy

18. 2. 2021 12:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Baldur's Gate III patří mezi nejočekávanější tituly letošního roku a můžeme jen doufat, že se vývojářům ze studia Larian podaří dodržet očekávaný termín vydání spadající do podzimní sezóny. Už od loňského října je hra v předběžném přístupu a studio Larian v aktuálním streamu Panel from Hell odhalilo řadu zajímavých novinek.

Do hry dorazí v pořadí už čtvrtý velký patch a tentokrát má jít o opravdového macka. Aktualizace s názvem Nature's Power má nabídnout větší množství změn než všechny tři předchozí dohromady. Jednou z těch nejzásadnějších je implementace nové hratelné třídy, tedy druidů.

Ti dostanou do vínku třicítku schopností a kouzel. Pokud se rozhodnete pro cestu druida, budete si moci zvolit ze dvou variant: Circle of the Land a Circle of the Moon. Zatímco ta první vám dá speciální vlastnosti na základě toho, s jakým typem krajiny je vaše postava spojena, ta druhá se zaměřuje na velmi silné přeměny do divokých zvířat, jako jsou třeba lední medvědi.

Změny podoby umožní výrazně proměňovat hratelnost, v současnosti je v přípravě osm variant. Druid se tak může přeměnit třeba do vlka nebo zmíněného polárního medvěda, ale i do havrana nebo pavouka. Skvělé je, že NPC budou na vaši zvířecí podobu reagovat a můžete díky ní vyřešit i lecjakou zapeklitou situaci. Pokud vám třeba bude nějaké zvíře stát v cestě, máte příležitost změnit se v jeho druh a promluvit s ním jeho jazykem.

Druidi se samozřejmě budou těšit stejné příběhové hloubce jako ostatní třídy, vlastním typům interakce, a pokud v roli této postavy navštívíte lokaci Druid's Grove, čeká vás unikátní a na míru šitý obsah.

V rámci diskuzního panelu také došlo k představení několika dalších úprav, z nichž některé se věnují zlepšení uživatelského pohodlí, jako je zaměřování kouzel a schopností přes portréty nebo implementace tlačítka pro útěk z boje. Dojde také ke změnám v systému hodů kostkou, úpravám animací a vylepšení multiplayeru.

Lariani se také pochlubili další expanzí společnosti, tentokrát do Anglie a Malajsie. Nově otevřená studia sídlí v Guildfordu a v Kuala Lumpur.