Vedle filmu podle Dungeons & Dragons se chystá i seriál s tvůrcem Johna Wicka

18. 1. 2021 14:51 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Gigantický americký výrobce stolních her a hraček Hasbro začíná pořádně šlapat do televizních a filmových adaptací deskovek. Už jsme vás informovali o chystaném seriálu Risk, teď se o slovo hlásí legendární stolní RPG Dungeons & Dragons či D&D. Filmové studio eOne momentálně chystá film s Chrisem Pinem, ale rozjíždí i přípravy televizního seriálu.

O něm zatím víme pouze to, že se o scénář postará Derek Kolstad, tvůrce filmové série John Wick, což je zatím jediná záruka kvality. Kolstad se obecně motá okolo adaptací. Je podepsaný pod chystaným filmem podle Just Cause a bude mít na svědomí i seriál podle Hitmana. Doufejme, že John Wick nebyl jen překvapivou výjimkou, ale i další Kolstadova tvorba bude neméně povedená a zábavná.