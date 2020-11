Chybí vám Shadow of the Colossus? Brzy ho možná nahradí Praey for the Gods

2. 11. 2020 15:21 | Novinky | autor: Pavel Makal

Tříčlenný nezávislý tým No Matter Studios připravuje už několik let titul Praey for the Gods. Mírně podivný název nebyl původně v plánu, jenže k původnímu jménu Prey for the Gods se kdysi velmi nepřátelsky postavil Zenimax, tedy mateřská společnost Bethesdy a také Arkane Studios, kteří v roce 2017 vydali vlastní hru Prey.

Slovní hříčky stranou, po letech čekání to vypadá, že se ambiciózní hra dostane konečně na obrazovky v plné verzi. Vývojáři totiž vydali nový trailer, který kromě záběrů z hraní obsahuje i příslib vydání v prvním čtvrtletí příštího roku. Tehdy by se hra měla objevit na PC, PS4, PS5 a Xboxu One.

Praey for the Gods nás vezme na samotný okraj zmrzlého a umírajícího světa, kde máme najít odpověď na to, proč zemi postihla nekonečná zima. Hratelnost bude výrazně připomínat Shadow of the Colossus: Čekají nás masivní nepřátelé, po nichž budeme šplhat a snažit se jim zasadit smrtící rány do slabých míst, kromě toho ale ve hře bude přítomen i crafting, objevování tajných lokací pod hladinou ledových vod a podobně jako v poslední Zeldě dostaneme možnost vylézt prakticky kamkoli.

Hra úspěšně prošla kampaní na Kickstarteru, kde od více než 14 tisíc backerů vybrala přes půl milionu dolarů. Z traileru je jasně patrné, že se jedná o nezávislý titul, hře chybí vybroušenost AAA produkce, ale o to více charakteru a zajímavých, originálních nápadů může nabídnout. Nechme se překvapit!