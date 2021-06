České UFO2 po jedenácti letech čekání konečně vyšlo

17. 6. 2021 16:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ačkoli bychom si jako hráči samozřejmě přáli co nejkratší a nejhladší vývojové cykly, ne vždy se to povede. V historii figuruje celá řada titulů, které si prošly mnohaletým peklem, vzpomenout můžeme na patnáctileté martyrium završené otřesným Duke Nukem Forever, jedenáct let čekání na Diablo III nebo stejně dlouhý vývoj první Prey.

Podobné problémy se ale nevyhýbají ani českým luhům a hájům. Studio Chaos Concept Michala Doležala a Petra Fiedlera v roce 2007 vydalo tahovou strategii UFO: Extraterrestrials a v roce 2010 měl vyjít její druhý díl s podtitulem Battle for Mercury. Vývojáři ale tenhle termín nestihli, stejně jako řadu dalších. Na dotazy natěšených fanoušků, co stojí za takovým zdržením, odpovídali na Steamu lakonickým „peníze“ a když hra nevyšla ani v roce 2012, začala komunita postupně ztrácet naději.

Pokud ale patříte mezi ty, kteří se na druhé UFO těšili, máme pro vás skvělou zprávu. Po neuvěřitelných 11 letech je hra konečně k dispozici na Steamu a můžete si ji pořídit za 30 eur. Vývojáři slibují velké množství zbraní a technologií, které můžete vynalézat, mimozemšťanů, které lze vyslýchat a bohatý RPG systém postupně se zlepšujících vojáků. Hra dokonce obsahuje i zničitelný terén.

V segmentu podobných tahových strategií v mezičase vyšly dva díly série XCOM od Firaxis Games nebo třeba Phoenix Point od otce žánru Juliana Gollopa.