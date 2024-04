Bývalý šéf Blizzardu by rád zavedl dýška pro vývojáře

16. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Monetizace her je a bude otázkou vyvolávající vášně. Studia a vydavatelé stále hledají nové způsoby, jak na svých produktech vydělat víc. Řeč je třeba o zvýšení základní ceny her, zavádění mikrotransakcí, battle passů, loot boxů, sezónního obsahu…

Ale jednu věc tu ještě nikdo nezkusil – dýška. S tímto nápadem přišel bývalý šéf Blizzardu, Mike Ybarra, na platformě X. Vlastně si postěžoval, že možnost poslat vývojářům singleplayerových her dodatečné peníze neexistuje.

„Jsou hry, které mě po dohrání nechají v úžasu z toho, jak fantastický to byl zážitek. Na konci takových her si často říkám: ,Kéž bych jejich tvůrcům mohl dát dalších 10 nebo 20 dolarů, jelikož to celé mělo větší cenu než počátečních 70 dolarů a nesnažili se ze mě tahat peníze každou vteřinu.'“

A aby to nebylo moc obecné, uvádí Ybarra i pár her, kterým by podobné dýško s chutí dal: Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption II, Baldur’s Gate III a Elden Ring.

Dále přiznává, že si je vědom toho, že by se taková praktika nesetkala s obecným nadšením, a v tom má asi pravdu. Ostatně je otázka, zda by se taková dýška vůbec dostala k vývojářům a neskončila jen v kapsách nejvyšších manažerů.

Svým způsobem mohou současné mikrotransakce zastat funkci dýška, kdy navíc i něco dostanete (ale třeba vám o to vůbec nejde, jen chcete vývojáře dodatečně podpořit). Jenže v singleplayerových hrách nejsou tak časté a když už se objeví jako například v novém Dragon’s Dogma 2, tak si tvůrci od hráčů vyslechnou velmi ostrou kritiku…