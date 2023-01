Bitevní roboti se vrátí! Vývojáři poprvé promluvili o nové hře v sérii MechWarrior

12. 1. 2023 16:47 | Novinky | autor: Matouš Vrba

Nedávno jsme na sesterském webu ZeStolu.cz psali o vzestupu popularity herního sci-fi světa BattleTech v poslední době. Jak jsem v článku zmiňoval, to se týká nejen deskovek BattleTech nebo Alpha Strike, ale také počítačových her jako BattleTech a MechWarrior 5: Mercenaries.

Druhá jmenovaná je akčním simulátorem pilotování futuristických bitevních robotů, který jsme v naší recenzi před třemi lety ohodnotili sedmi body z deseti. Nutno podotknout, že od té doby vyšla pro MechWarrior 5: Mercenaries tři DLC, která hru skvěle doplnila a rozšířila.

Minulý měsíc bylo ohlášeno čtvrté DLC Rise of Rasalhague, které má být dostupné již 26. ledna. Velmi se také daří nezávislé modderské scéně okolo této hry, která mezitím vytvořila několik rozsáhlých modů prohlubujících herní mechaniky a přidávajících tuny obsahu.

Z hlediska PC her je tohle všechno pro fandy série MechWarrior i BattleTechu obecně jako balzám na duši, zvlášť po sedmnáctileté (!) přestávce od vydání posledního plnohodnotného MechWarriora v roce 2002 (nepočítaje čistě multiplayerový MechWarrior: Online, což byla v rámci příměru spíš ne-tak-docela-padnoucí náplast na duši).

Po nedávné akvizici studia Piranha Games (které stojí právě za MechWarrior: Online a MechWarrior 5) firmou Enad Global 7 kolovaly zvěsti o přesunutí pracovníků studia z vývoje nových titulů série MechWarrior směrem k údržbě free-to-play online her pod hlavičkou nového majitele (jako třeba Lord of the Rings Online), ale podle vytrvalého přísunu nových updatů a DLC to snad byly opravdu jen zvěsti.

Ale teď už k novým zprávám. V posledním podcastu na youtubovém kanálu NoGutsNoGalaxy, který se zaměřuje právě na MechWarrior: Online, potažmo sérii MechWarrior jako takovou, kde byl hostem CEO Piranha Games Russ Bullock, byly rozptýleny i poslední zbytky pochybností ohledně budoucnosti této značky.

Celý dvouhodinový rozhovor, jehož větší část se točí okolo MechWarrior: Online, je k dispozici ke zhlédnutí zde, ale obzvlášť zajímavá je část začínající okolo 36. minuty. Russ zde říká (volně přeloženo z angličtiny): „V Piranha Games je ve vývoji další hra Mechwarrior. (...) Není to MechWarrior: Online 2, ale samostatný produkt. Bude to hra podobnější MechWarrior 5, spíš singleplayerová a kooperativní. Oficiálně bude ohlášená později, nejspíš okolo září 2023.“

Co tedy toto vágní neoficiální ohlášení oficiálního ohlášení nového produktu znamená? Když si dovolím trochu spekulovat, tipnul bych si, že se bude jednat o samostatně hratelné rozšíření pro MechWarrior 5 – takové MechWarrior 5,5.

V rámci série pro to existuje hned několik precedentů (MW2: Ghost Bear Legacy, MW2: Mercenaries, MW3: Pirate Moon a MW4: Mercenaries jsou vše standalone rozšíření pro základní hry). Mohlo by se ale určitě jednat i o MechWarrior 6, tedy o plnohodnotnou hru na novém enginu s novými herními mechanikami, příběhem atd. V každém případě si troufnu odhadnout, že historickým dějištěm hry bude veleslavná Invaze klanů, po které fandové volají snad už od vydání MechWarrior 5 před třemi lety.

Moudřejší budeme doufejme nejpozději v září.