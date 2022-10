Ani gotická střílečka Witchfire letošek nestíhá. Tvůrci se pustili do redesignu základních principů

13. 10. 2022 10:28 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Gotická střílečka Witchfire plná čarodějnic od tvůrců The Vanishing of Ethan Carter je ve vývoji již spoustu let a teprve letos v létě jsme z ní dostali pořádné záběry s příslibem letošního vydání v předběžném přístupu. Tvůrci sice neslíbili konkrétní datum, protože vědí, jak to s takovými oznámeními chodí, ale věřili, že by hra mohla vyjít v posledním čtvrtletí letošního roku. A tak se nestane.

Nový blogový příspěvek dopodrobna vysvětluje (jak je u studia ostatně ve zvyku), proč teď máme Witchfire očekávat až zkraje příštího roku. Důvodem v tomto případě není špatný odhad data vydání a obecné nestíhání studia, ale fakt, že před pár měsíci došlo ve vývoji k obratu o 180 stupňů.

Jeden ze zakladatelů studia The Astronauts, designér a programátor Adrian Chmielarz, si uvědomil, že mu vlastně nevyhovuje arénový styl hry. Witchfire se inspirovala roguelite hrami jako Hades a Slay the Spire v tom smyslu, že vás vždy vhodila do arény, kde jste nejprve museli pozabíjet všechny nepřátele, než konečně spadly bariéry a pustily vás dál jednou z možných cest.

Chmielarz proto před pár měsíci na pracovní poradě pronesl v tu chvíli velmi nevítanou myšlenku: „Podívejte se, máme nádherné otevřené lokace, které jsou ale v soubojích pouhými dekoracemi. Jsou falešné. Nemůžu prostředí využít na maximum, protože jsem omezený bariérami. Navrhuji jejich odstranění a předělání hry do polootevřeného světa.“

Nikdo z tohoto nápadu nebyl nadšený, každý věděl, kolik za tím bude práce, výsledek bude zcela nejistý, zato jisté bude, že se nestihne oznámené okno pro vydání. Ale šéf zavelel a studio se pustilo do práce. Nyní ti, co na nápad remcali nejvíc, uznávají, že to bylo správné rozhodnutí.

Hra prý bez bariér nabízí větší svobodu, otevřenost lokací přidává na uvěřitelnosti jejího světa a nakonec implementace nového základního designu netrvala ani moc dlouho, když je už z 95 % hotová. Pokud vás zajímají myšlenkové pochody tvůrců a větší vhled do pracovních procesů, doporučuji si přečíst blogový příspěvek, z nějž jsem vám tu poskytl velmi zkrácený výtah.

Chmielarz uzavírá své povídání příslibem, že v období Halloweenu za jeden až dva týdny se dozvíme něco víc o světě hry, jejím příběhu a 2D grafických prvcích, ale nemáme očekávat záběry z hraní.

Witchfire tedy vyjde někdy zkraje příštího roku v předběžném přístupu pouze v Epic Games Storu. Plná hra vyjde i na Steamu.