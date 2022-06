Overwatch 2 působí uspěchaně. A to ještě nevyšel

23. 6. 2022 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Tak ani do třetice. Svůj rok a půl starý komentář k tehdejší prezentaci Overwatch 2 jsem končil sice mírně zklamán, ale s nadějí, že jakkoliv mě tvůrci nedokázali pro pokračování tehdy parádní multiplayerové akce nadchnout ani poprvé, ani podruhé, podaří se jim to určitě potřetí. Inu, zase vedle!

Předběžně přístupné

Blizzard oznámil Overwatch 2 už před téměř třemi lety a zatím pořád nevíme, kdy hra vyjde. Víme jen, že tvůrci hru rozseknou na PvP část a PvE část s tím, že PvP dorazí v předběžném přístupu letos v říjnu. A že bude zadarmo.

Realitou se tak stává něco kdysi nemyslitelného: Dříve prémiová akce musí vyjít po částech, nedodělaná a z poloviny zadarmo, jen aby měla v dnešním extrémně kompetitivním prostředí vůbec šanci. Dneska už to ale není nic výjimečného, stačí se podívat na Halo Infinite. Kdysi vrchol konzolových stříleček, multiplayerový etalon a vždycky spolehlivá událost lámající rekordy se v tom dnes tak trochu plácá – část hry je zadarmo, část za plnou cenu, na další kus se čeká a celé to navíc vyšlo v nepřiznaném předběžném přístupu.

Na rozdíl od některých ostatních případů tady ale musím Blizzard pochválit – snad jako jediní z velkých vývojářů/vydavatelů se nebojí přiznat, že jejich hra vyjde zprvu opravdu nedodělaná. Nesnaží se vědomě lhát a vydávat rozpracovaný produkt za produkt hotový, raději na Overwatch 2 nalepí štempl předběžného přístupu.

Za to upřímně klobouk dolů, protože když se podívám jinam, je mi z častého balamutění hráčů skoro k pláči. Co jiného než předběžný přístup je totiž zmíněné Halo? V téhle třídě plné nechvalně známých firem by se o slovo mohl hlásit třeba ještě Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Fallout 76, No Man’s Sky a společně s nimi hromada dalších hříšníků. Tyhle kousky v době svého vydání rozhodně hotové nebyly, jakkoliv se tak jejich vývojáři a vydavatelé tvářili a za předběžné přístupy je neoznačili.

Tlející svěžest

Bohužel, přiznání toho, že vyjde jen část hry a ještě bude rozpracovaná (a zadarmo), je to jediné, za co teď můžu Blizzard pochválit. Je totiž hrozně smutné, že Blizzard o hře, respektive o jejím PvP režimu, mluví jako o svěží kompetitivní hratelnosti, co bude stát na zásadních updatech, kdy budeme dostávat nové hrdiny, přepracování hrdinů, mapy, módy a prémiové kosmetické věci. Celé to má být mnohem víc ve stylu hry jako služby, updaty mají být častější, obsahová rozšíření pravidelná, nebude chybět battle pass a další nezbytnosti dnešní doby.

zdroj: Blizzard

To je sice hezké, ale není to lákavé ani „svěží“, spíš ukrutně nezajímavé. První Overwatch totiž nastavil nějakou laťku – Blizzard hru často aktualizoval, upravoval, rozšiřoval a předělával. Problém je, že teď o chystané dvojce mluví tak, že ji bude taky aktualizovat, upravovat, rozšiřovat a předělávat a staví na tom marketing. Nevím, jak vy, ale z něčeho takového se já dnes už na zadek neposadím.

Samozřejmě očekávám, že Overwatch 2 bude aktivně podporován, rozšiřován a upravován několik let. Samozřejmě očekávám přísun nových hrdinů, map, updatů balancu a vůbec toho, že obsah nebude přešlapovat na místě. V dnešní době a v případě velkých multiplayerových akcí není taková péče něco, co by mě mělo na hru navnadit – je to povinnost. A je skutečně zajímavé, že si ji Blizzard vybírá jako jeden ze svých hlavních marketingových taháků.

To je pořád samá svěžest támhle, svěžest tady, ale nikdo mi zatím neřekl a neukázal, v čem že má spočívat. Nemůžu si pomoct, ale dvojka prostě pořád vypadá až podezřele jako jednička. A ta svěží už vážně není, je stará už spoustu let, a byť pořád funguje, minimálně mně se už dávno ohrála.

Tuhle připomínku jsem zmiňoval už v onom komentáři z loňského února, nicméně platí pořád: Overwatch není série, která by chrlila nové díly každé dva roky. Druhý díl dostáváme po šesti letech (vlastně spíš po sedmi či osmi, kdo ví, kdy vyjde plná verze), a celé to přitom vypadá, jako by mělo jít o typické pokračování narychlo spíchnuté horkou jehlou, vydané dva roky po premiéře dílu předchozího.

Očekávám víc nových hrdinů, víc nových map, víc nových módů, mechanik… Jednoduše všeho víc. Jenže místo nové skvadry unikátních hrdinů poznávám v trailerech jen staré známé, dnes už okoukané tváře – pořád stejné hrdiny s těmi víceméně stejnými schopnostmi. Veteráni jedničky tu navíc pobíhají po dnes už vousatých, přinejlepším jen mírně upravených mapách a novinky aby člověk hledal lupou.

Jistě, nováčci v čele s vojandou Sojourn nebo minulý týden představenou Junker Queen nevypadají vůbec marně, nové mapy taky působí hezky. Jenže proti hrstce nováčků tu stojí zástup desítek prověřených hrdinů z prvního dílu a proti pár novým lokacím zaprášené uličky z míst, kde jsem před šesti lety strávil možná až příliš času.

Moc originality nepobral ani nový mód Push, který působí příliš podobně stávajícímu Escortu, kdy se snažíte dostat Payload na cílové místo. Možná si Push svou existenci dokáže v praxi bez mrknutí oka obhájit, jenže v tuhle chvíli si nedokážu představit, jak by měl celou hratelnost osvěžit, nedejbože někam posunout.

No rush

Aby bylo jasno – nic z prezentovaných věcí nevypadá vyloženě špatně, nekvalitně nebo snad odpudivě. Jenže to na mě taky zároveň působí uspěchaně, nedodělaně (což tedy přiznaně je) a hlavně nepříliš zajímavě. Pořád jsem z něj neviděl nic pozoruhodného a skutečně nového. Spíš to celé pořád vypadá jako datadisk k jedničce.

Můj tip? Tlak na vývojáře, ať už z vedení firmy, či vedení Activisionu, aby to vydali co nejdřív, bez ohledu na stav. A tak se holt nemůže čekat další dva tři roky na hotovou věc. Rozseknout, naporcovat, dát lidem kousek zadarmo a doufat, že se chytí. A pak to ladit a dodělávat za chodu.

zdroj: Activision Blizzard

Je možné, že moje skepse je přece jenom neopodstatněná. Snad si jen prezentéři z Blizzardu vybrali další špatnou chvilku a finální produkt bude navzdory sabotážnímu marketingu parádní. Doufám, že to tak bude. Parádní vzpomínky na první týdny a měsíce v Overwatchi mi jen tak z hlavy nezmizí, a jakkoliv je mi jasné, že takové kouzlo se už opakovat nebude, pořád by z toho mohla být prvotřídní hra.

Laťka není nastavena nízko, žánr multiplayerových akcí a vlastně i celý herní průmysl se od té doby posunul zase o kus dál a Blizzard to nebude mít jednoduché. Jenže to neměl nikdy a většinou se mu stejně povedlo nad konkurencí zvítězit.