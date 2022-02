Kooperativní kampaň a režim Forge pro Halo Infinite se opět odkládají

Halo Infinite sice udělalo fanouškům značky radost, jeho cesta na svět ovšem rozhodně nebyla snadná. Hra, která měla původně doprovázet spuštění prodejů nových Xboxů, byla nakonec odložena o celý rok, a ani potom nevyšla v kompletní podobě.

Vývojáři z 343 Industries na podzim slíbili, že chybějící kooperativní kampaň i komunitní režim Forge do hry přibydou v lednu. Předevčírem nicméně kreativní ředitel Halo Joseph Staten na Twitteru uvedl, že pro dokončení zmíněných součástí hry potřebují vývojáři ještě nějaký čas navíc, a tak se jejich vydání odkládá. Bohužel bez konkrétního termínu.

Bez ohledu na to je Halo Infinite pro 343 Industries nesmírným úspěchem, zaznamenalo nejlepší launch v historii série a překonalo hranici 20 milionů hráčů, díky čemuž předběhlo i Forzu Horizon 5. Pomáhá mu k tomu přirozeně nejen přítomnost v Game Passu, ale i fakt, že multiplayerová součást hry je free-to-play pro všechny.

Hey folks. In November, I said we'd have a #HaloInfinite update on our Seasonal roadmap, Co-Op, and Forge in January. We need more time to finalize our plans so what we share is something you can rely on. This work is my top priority, and we'll have an update as soon as we can.