Overwatch 2 mě pořád nepřesvědčil

22. 2. 2021 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

V roce 2014 zvedl Overwatch řadu lidí ze židle pouhým oznámením. Po vydání o dva roky později všechny posadil na zadek. První střílečka Blizzardu byla pecka, kterou tvůrci zvládli na výbornou vyrobit i odprezentovat. Teď se chystá dvojka a ať se snažím sebevíc, nemůžu se ubránit apatii.

Skoro to vypadá, jako by Blizzard v posledních letech přestal zvládat marketing. Důkazem toho může být příšerné oznámení Diablo Immortal, kauza Blitzchung, lhaní a vůbec celý přístup kolem Warcraft III: Reforged a podobně. Ohromit nás zbrusu novou hrou, navíc pokračováním tak populární online akce, by nemělo být zas tak těžké, ne? Inu, zřejmě je.

Blizzard oznámil Overwatch 2 v roce 2019 hezkým trailerem a několika sliby, jenže nic z toho mi ústa neotevřelo. Tehdy jsme se dozvěděli, že nemalá část novinek z Overwatch 2 přeteče i do jedničky. Navrch zůstává prakticky identický vizuální styl, stejní hrdinové, stejné zbraně, stejné mapy... Už tehdy to působilo spíš jako datadisk.

2021

Teď jsme tu měli BlizzCon 2021 a Blizzard mě pořád nedokázal přesvědčit, proč bych se měl o Overwatch 2 zajímat. Obzvláště v případě, kdy se mi jednička dávno vyčerpala a nemám moc chuť se do ní znovu pouštět. Lákavých inovací a novot jsme dostali minimum. Místo nich jsme viděli například dvě nové mapy. Ale jak Řím, tak New York působí prostě jako zase další zaměnitelná mapa do jedničky.

zdroj: Blizzard

Vyloženě bizarní mi přišlo mrhat drahocenné minuty prezentace na zvuky zbraní. Osobně mi zvuky v jedničce přišly naprosto v pohodě, ale kdo jsem já, abych něco takového soudil. Zvukům nerozumím, vývojáři je prý vylepšují, takže asi fajn. Jen přece nemůžou čekat, že mě něco takového zvedne ze židle.

Zvedací potenciál mohly mít nové a zprvu lákavé Hero Missions. Tedy než jsem se dozvěděl, že jich mohou být stovky a že se od sebe mohou lišit třeba typem nepřátel. Neříkám, že probíhání pořád stejných misí dokola nemůže být zábavné, ale opět to není něco, co by mě oslovilo. Stejně jako informace, že ve staré Kings Row otevřou designéři nějakou bránu a za ní najdeme novou hratelnou ulici. Výborně.

Králem všech nemastných neslaných informací byly nové vzhledy hrdinů. Na ty jsem byl upřímně zvědavý, protože jestli je nějaká akční hra postavená na výrazných a skvěle zpracovaných hrdinech, je to Overwatch. Jenže v praxi byly nové informace spíš k smíchu. V praxi má totiž McCree trochu delší vousy a jinou červenou kápi. Sami tvůrci říkají, že měnit McCreeho je kvůli jeho ikonickému vzhledu těžké, a tak ho skoro nezměnili. Ještě „líp“ je na tom Pharah, kterou pro změnu nechtěli měnit vůbec, a tak má teď průhledné hledí. Korunu tomu nasadil Reaper, jehož ikonická maska není bílá, ale stříbrná! Hned předobjednávám!

Šéf vývoje Jeff Kaplan tvrdí, že dvojka má působit skutečně jako dvojka, že nepůjde o přídavek nebo rozšíření jedničky, že to bude to „pravé pokračování“. Velice dobře si je tedy vědom toho, jak to celé působí a tentokrát radši o obsahovém propojení prvního a druhého dílu mlčí. Jenže místo toho, aby ukazoval, jak bude dvojka jiná, a v čem že tedy spočívá ta skutečná evoluce, ukazuje delší vousy jedné z postav, lepší zvuky zbraní a nové uličky ve starých mapách.

Ano, trochu přeháním, ale to Kaplan taky. Tvrdí, že ve dvojce budou autoři dělat věci, které by v jedničce dělat nešly, jenže žádný konkrétní příklad nebo něco zásadního, co by tvůrci v mantinelech jedničky nesvedli, jsme nedostali. Nebo to aspoň nikdo nedokázal vysvětlit.

2022

Možná jsem už příliš velký cynik a možná toho chci příliš, ale Overwatch není série vycházející každý rok nebo jednou za dva roky. V takovém případě bych podobné, na pohled nepříliš velké změny očekával a byl s nimi naprosto v pohodě. Jenže jedničku a dvojku bude dělit možná šest, možná sedm let, a tak logicky čekám víc.

zdroj: Blizzard

Docela rád bych třeba věděl, jestli to bude pořád stejná týmová střílečka na malých mapách, jen okořeněná o PvE a talenty, nebo tam bude něco víc. Něco odvážnějšího, nového, inovativního.

Také bych rád věděl, jak budou tvůrci nakládat s mikrotransakcemi. V podání Overwatche působily v roce 2016 loot boxy dobře, byla radost je získávat a otevírat. Jenže herní průmysl se posunul o kus dál a takhle zpracované krabice už dnes působí zastarale.

Nabízí se tak otázka, jestli nám vývojáři ukazují tyhle na první dobrou nepříliš zajímavé věci proto, že tam nic jiného nebude, nebo si ty opravdové bomby schovávají až na příští rok. Dřív totiž Overwatch 2 nevyjde a kdo ví, jestli se ho nedočkáme až v roce 2023.

Overwatch 2 měl už dvě příležitosti mě nadchnout. Místo toho jsem jen dvakrát pokrčil rameny. Do třetice všeho dobrého?