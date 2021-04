Já bych si Days Gone 2 zahrál. Vy snad ne?

21. 4. 2021 18:40 | Komentář | autor: Adam Homola

Days Gone 2 nebude. Vývojáři ze studia Bend prý do případného pokračování chystali kooperaci a sdílený svět, ale Sony to odmítla a raději převelela lidské zdroje na další Uncharted. Alespoň to tvrdí Jason Schreier a šéf vývoje Days Gone, John Garvin, to v obsáhlém rozhovoru rozhodně nerozporuje. Pokud se tak nestane něco nečekaného a Sony nezmění názor nebo vývojáře, druhého dílu motorkářské zombie akce se nedočkáme. A to je obrovská škoda.

Kolem Days Gone se z nějakého záhadného důvodu táhne lehce negativní narativ, kterému nemůžu přijít na kloub. Oficiálně víme, že se hra prodávala možná až překvapivě dobře. Jaké byly náklady na vývoj, ví asi jen v Sony, nicméně hra bude do kasičky japonské korporace přisypávat nějaké ty drobné i v následujících letech. Mimo jiné i díky verzím pro PC a PlayStation 5.

Vývoj prvního dílu byl sice dlouhý a ohlasy na něj nakonec nebyly tak nadšené jako v případě některých jiných exkluzivit, jenže to nic nemění na tom, že Days Gone byla dost dobrá a slušně prodávaná hra. Doplatila jen na to, že nebyla výjimečná.

Dostatečně dobré nestačí

Days Gone jsem hrál a nedohrál. Hra mě bavila něco kolem dvou desítek hodin a dokonale mi zapadla do škatulky: „Slušné, pokud je to váš šálek čaje“. Což by vlastně mohla být taková obecná neoficiální definice her, co v recenzích schytají prokleté hodnocení 7/10. To je mimochodem skóre, na kterém se hra nakonec ustálila i na Metacriticu.

Přesně takové Days Gone totiž je. Neboří očekávání a hranice taky zůstávají stát. Ničím neohromí, jen těžko vás nadchne, ale je to solidní kousek, co dokáže zabavit. Hlavní smyčka hratelnosti sice nebyla nejlepší, ale stejně jako třeba v Breakpointu byla dostatečně dobrá, aby to za to prostě stálo, pokud máte rádi otevřené světy, zombíky a/nebo motorkáře.

Kritický a komerční úspěch

Ať se dívám, kam se dívám, vidím, že hra v drtivé většině případů obdržela pozitivní hodnocení. Sedmičku dostala i u nás: Patrik jí v recenzi vytýkal akci, umělou inteligenci a časem i stereotyp. Nešetřil ale ani chválou: „Days Gone nabízí výborný zážitek při jízdě na motorce, tichém likvidování nepřátel a naslouchání lidsky obyčejnému vyprávění.“

Jenže sedmička je pro někoho prostě příliš málo a v praxi jde o obrovský problém, jak nedávno prozradil šéf vývoje John Garvin v rozhovoru pro Davida Jaffeho: „Skóre na Metacriticu znamená všechno, taková prostě Sony je. Pokud jste kreativní šéf vývoje a vaše hra dostane sedmičky, moc dlouho na téhle značce kreativním šéfem nebudete.“

Jakkoliv je sedmička velice slušné hodnocení a v podstatě jde o doporučení s nějakými menšími „ale“, je pravda, že Sony má laťku většinou nastavenou přeci jen trochu výš. Například God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted, Spider-Man, The Last of Us nebo Ghost of Tsushima jsou na jiné úrovni. Není divu, že po boku takových titánů sedmička nestačí.

Hra navzdory tomu zaznamenala slušné prodeje. Podle NPD bylo Days Gone 19. nejprodávanější hrou roku 2019, obzvláště dobře se jí dařilo v Anglii, v Japonsku a ještě líp u nás. Na Xzone i JRC to byla druhá nejprodávanější hra roku 2019. A například CZC ji měl v témže roce na 7. místě.

Rekordy nepadaly, ale nesmíme zapomínat, že na rozdíl od řady jiných titulů šlo o hru na jednu jedinou platformu. Navíc se před vydáním ani po něm kolem Days Gone netočila taková aura výjimečnosti jako třeba kolem God of War nebo Red Dead Redemption II a jindy dravý marketing Sony jel tentokrát sotva na neutrál.

Proč si tedy hra, kterou možná kritici nemilovali, ale hráči ji nakupovali ve velkém, nedokázala vysloužit pokračování? Důvod je v tom, že prodeje, jakkoliv na papíře solidní, nebyly z dostatečné části za plnou cenu. A tady bude nejspíš zakopaný ten největší bernardýn. Garvin totiž prozradil, že třeba takový God of War prodal miliony kusů hned na začátku, za plnou cenu. Days Gone to mělo spíš naopak.

Hráči viděli spokojené, nikoliv nadšené recenze, a tak spousta z nich vyčkávala na slevy. To jim pochopitelně nemůžeme mít za zlé a je zajímavé si uvědomit, že součástí problému jsem i já: Days Gone bych běžnému hráči za plnou cenu s čistým svědomím nedoporučil. Garvin ale v podstatě naznačil, že pokud jste si nekoupili hru za plnou cenu hned při startu, nemáte nárok si na absenci pokračování stěžovat.

To samozřejmě dává absolutní ekonomický smysl. Koupí hry ve slevě za tři stovky vývojáře a vydavatele vskutku moc nepodpoříte. Pokud jde navíc ještě o titul, který nemůže pořádně dodatečně vydělávat na mikrotransakcích jako některé hry, co jsou tomuto přivýdělku šité na míru, je to velký problém. Respektive vám jsou prodeje za tři stovky... možná ne k ničemu, ale vývoj pokračování z nich moc dobře nezafinancujete.

Nová Sony

Pro novou Sony není Days Gone očividně dostatečně dobré. Kdo že je nová Sony? Inu ta, která se opájí úspěchem Horizonu, God of War, The Last of Us, Spider-Mana, Uncharted a dalších kritických i komerčních hitů. Nová Sony bere všechno, nebo nic. Docela spokojení kritici a dost spokojení hráči už nestačí. Kritici musí udělovat jedno ocenění Hra roku za druhým a hráčům musí nadšením bouchat hlavy.

Nová Sony chce podle Jasona Schreiera spoléhat primárně na ty největší z největších a nejlepší z nejlepších. Všechno ostatní bude zřejmě nemilosrdně rušit, z čehož jako zákazník nemám zrovna radost, ale budiž – snad si to v Sony dobře spočítali a snad se jim tahle drsná strategie vyplatí. V minulé generaci to přece jen navzdory několika přešlapům zvládli na výbornou.

Jenže pro Days Gone, hráče a nakonec i Sony je to zároveň obrovská škoda. Days Gone ani náhodou nebyla dokonalá hra, ale velice solidní základy, od kterých by se mohli tvůrci odpíchnout, bez debat měla. Kdo ví, kam až to mohla v případných pokračováních dotáhnout.

Víte, jak vypadá moje typická sedmičková hra? Je to první Assassin’s Creed. Je to první Uncharted. Je to první Hitman. Hned napoprvé se to povede na výbornou jen málokdy a je škoda házet flintu do žita, protože moje tři příklady jasně ukazují, že když u toho studio vydrží, může vzniknout skvělá série. Days Gone takovou šanci bohužel nedostane.

