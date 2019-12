Red Dead Redemption 2 vychází na Steamu

Windows PlayStation 4 Xbox One

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Oceňovaná kovbojská akce Red Dead Redemption 2 dnes vychází na Steamu. Oproti Rockstar Games Launcheru, kde se bandité objevili 5. listopadu, má obchod od Valve měsíční zpoždění a i ten nechvalně proslulý Social Club k hraní stejně budete potřebovat, ale jestliže jste steamoví puristé, Red Dead 2 si zahrajete až dnes navečer.

O vydání PC verze Red Dead Redemption 2 už jsme toho napsali dost a dost, zacituji vám kupříkladu z devítkové recenze portu od Honzy Slavíka: „Monumentálně obrovská hra s bezprecedentní úrovní detailů a z nich pramenící atmosférou, co těžko hledá konkurenci, fantastickým audiovizuálem, velkolepým soundtrackem, zajímavým vyprávěním a (ne)sympatickými postavami, jejichž osudy se vryjí do paměti. Technicky na PC nicméně stále není stoprocentní, ovládání na klávesnici s myší je nepříjemně krkolomné a interface se občas spíš plete pod rukama, než aby pomáhal.“

Taky se můžete podívat, nakolik dechberoucí tahle kovbojka může být na vysoké detaily a ve 4K. Nebo pročítat Jirkovy herní testy, které vám zajisté dech vezmou také, až zjistíte, kolik stojí ta grafická karta, která nejvyšší nastavení stabilně utáhne.

Zkrátka a dobře, Red Dead Redemption 2 bylo pro mnohé konzolové hráče loňskou hrou roku a teď si ho můžete konečně vychutnat s ještě hezčí grafikou a na všech hlavních platformách. Na Steamu vychází dnes úderem 17. hodiny.

Co se týká novinek pro Red Dead Online, už příští týden dostane významný update s názvem Moonshiners. Od pátku 13. prosince si budete moct otevřít vlastní tajný bar, který musíte zásobovat kvalitní pálenkou, zbavovat se konkurence a vyhýbat se rukám zákona, což nebude snadné, ale rozhodně vám to do kapsy přihraje pěkných pár zlatek, pokud se vám bude dařit.