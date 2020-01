Po Zaklínači 3 našel na Switch cestu i Thronebreaker

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Nebyly by to Vánoce, kdyby se na nás výhodné nabídky nevalily ze všech stran. Pokud na poslední chvíli sháníte herní dárky pod stromeček pro blízké anebo klidně i pro sebe, nezapomeňte zkontrolovat nadílku na GOG. Remaster prvního a druhého BioShocku bez DRM pořídíte za čtvrtinu a do alespoň drobné slevy se přes svátky dostane přes 1 900 her, takže je nezapomeňte občas zkontrolovat. celý článek