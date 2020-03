Kultovní strategie Warhammer: Mark of Chaos se vrací na GOG

Windows Xbox 360

Datum vydání

Polský GOG nás pravidelně zásobuje resuscitovanými staršími tituly, které se často doposud digitálně neobjevily nikde jinde. To je i případ realtimové strategie Warhammer: Mark of Chaos, kterou jste si doteď mohli opatřit pouze z původního cédéčka z roku 2006. V obchodě pro všechny retrofily se objevuje včetně datadisku Battle March, všechny ostatní Warhammery tam navíc pořídíte s příjemnou slevou.

Připojte se se svými High Elfy k císařské armádě a potlačte invazi Chaosu, anebo ho sami ovládejte s hejny Skavenů, protože síla tkví v počtu. S datadiskem Battle March vaše řady navíc mohou rozšířit ještě Orkové, Goblini a Druchii. Ať už si vyberete jakoukoliv frakci, čekají na vás čtyři velké kampaně v největším z univerz Games Workshopu.

Samotná strategie se soustředí čistě na boj, řešit nemusíte žádné stavění základen ani shánění surovin. Pokud tedy hledáte nějakou strategii ze světa Warhammeru, kde se vaše bojové úspěchy neodvíjejí od managementu zásob, je Mark of Chaos přesně pro vás.

zdroj: Random Potion Oy

Vyzkoušet můžete i multiplayer, který nicméně i v GOG verzi funguje pouze přes LAN. Čas oprášit kabely a pozvat k sobě pár kamarádů.

Samotný Warhammer: Mark of Chaos teď pořídíte s 10% slevou, ostatní tituly z rodiny se dočkaly ještě vyšších procent dolů. Týden Warhammeru trvá až do 16. března a hry v něm pořídíte až s 75% slevou, což je třeba případ námořnického Man O‘ War: Corsair – Warhammer Naval Battles nebo prastaré strategie Warhammer: Shadow of the Horned Rat.

Slevy platí i na hry z futuristické 40 000, a to včetně předloňských strategií Mechanicus a Gladius - Relics of War a jejich přídavků. Fanoušci menších skirmishů a fantasy větve si můžou ulovit pět let starý Mordheim: City of the Damned za třetinu původní ceny.