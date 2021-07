Veteráni ze studií Naughty Dog, Infinity Ward, Bungie a dalších chystají akční adventuru

29. 7. 2021 14:40 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Ve videoherním průmyslu se objevuje potenciálně velmi silný hráč – nové studio That’s No Moon. Onen potenciál se ukrývá zejména v jeho klíčových osobách a jejich množství. Zakladatelé mají desítky let zkušeností v těch nejslavnějších světových studiích pracujících na ještě slavnějších hrách.

Šéfem That’s No Moon se stal Michael Mumbauer, který dříve pracoval jako vedoucí PlayStation Visual Arts Group, díky čemuž je podepsaný pod sériemi jako God of War, Uncharted a Ratchet & Clank, přičemž prsty má i v titulech Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II či Returnal. A to je teprve začátek bohatého portfolia představitelů studia.

Dále je tu Tina Kowalewski, která se ve studiu Sony Santa Monica starala o vývoj produktů. Nick Kononelos zase sloužil jako šéf vývoje v Electronic Arts, Barry Genova přichází z Bungie a George Allison opět z PlayStationu.

Možná ale vůbec nejdůležitějšími veterány jsou Taylor Kurosaki – dříve vedoucí příběhového designu v Naughty Dog a Infinity Ward – a Jacob Minkoff – dříve vedoucí designér The Last of Us a Call of Duty: Modern Warfare. Ti budou v That’s No Moon plnit úlohy kreativního ředitele a šéfa vývoje nového projektu.

zdroj: That's No Moon

O chystané prvotině tohoto studia zatím nic moc nevíme. Nicméně tvůrci se dušují, že všichni do jednoho jsou vypravěči, a tak hodlají otřást žánrem singleplayerových příběhových her. V jejich podání půjde o akční adventuru, která vás má zaujmout barvitými postavami a pozitivním příběhem nutícím k zamyšlení. Navíc by ze hry rádi udělali značku, která by přerostla odvětví videoher.

Studio momentálně existuje již šest měsíců a v utajení nabralo téměř 40 zaměstnanců. Do příštího roku se ale hodlá rozrůst na jedno sto, což samozřejmě něco stojí. A tady přichází ke slovu jihokorejský vydavatel Smilegate, který se proslavil celosvětově populární střílečkou Crossfire.

Strategie tohoto vydavatele, který se dosud soustředil na free-to-play kompetitivní scénu, je v případě západního trhu docela opačná – chtějí víc proniknout do singleplayerových her s dominujícím příběhem a That’s No Moon si vybrali jako jednoho ze svých partnerů.

Pro studio to znamená příliv astronomických 100 milionů dolarů na rozjezd podnikání a prvního projektu. V korunách se bavíme o více než dvou miliardách. Až čas ukáže, zda se tato investice Smilegate vyplatí, a jistě potrvá několik let, než vůbec uvidíme cokoliv z první hry od „hvězdně“ obsazeného studia.