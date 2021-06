Bývalý šéf BioWare Casey Hudson založil nové herní studio

Casey Hudson, který stojí jmenovitě za sérií Mass Effect, odešel z BioWare v prosinci 2020 a od té doby jsme o něm moc neslyšeli. Tedy až do teď. Na Twitteru se totiž pochlubil, že založil nové herní studio s názvem Humanoid Studios.

Mottem firmy je prý „uvolnit ruce vývojářům v tvůrčí svobodě“. Nic moc dalšího nevíme, tedy krom toho, že plánují pracovat na nějaké zcela nové IP. Studio momentálně nabírá nové talenty, od 3D výtvarníků přes gameplay designéra až po kreativního ředitele.

Zajímavé je, že u inzerovaných pozic sice preferují, aby dotyční mohli docházet do kanceláře, které se nacházejí v Kanadě, zároveň ale nabízí flexibilní práci kombinující home office. Jak se zdá, styl práce na hrách v postpandemické době se mění.

Today we are announcing a new independent videogame company built to unleash the creative freedom of developers - bringing innovation and artistry to players through an all-new IP.