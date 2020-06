Tencent koupil většinový podíl v Bohemia Interactive za 6 miliard korun, tvrdí zdroje

3. 6. 2020 8:46 | autor: Patrik Hajda

AKTUALIZACE (10:33): Bohemia Interactive informaci popřela. Více si přečtěte v tomto článku.

PŮVODNÍ ČLÁNEK (8:46): Zdá se, že si čínský investiční gigant Tencent našel další cíl a zamířil do českých končin. Anonymní zdroj prozradil webu The Information odkoupení 70 až 80 procent podílu ve studiu Bohemia Interactive (tvůrců série Arma a DayZ) za 260 milionů dolarů (6,15 miliardy korun). Další anonymní zdroje českého webu Lupa tyto informace potvrzují, zatímco šéf marketingu v Bohemia Interactive Petr Poláček nám sdělil, že situaci zatím nehodlají komentovat.

Na Facebooku Bohemia Interactive už se zvedá vlna nevole. Fanoušci žádají vysvětlení, proč se česká firma zaprodala „čínským komunistům“ a vzkazují, že už si od nich nic nekoupí. Důvody, proč Tencent dělá to, co dělá, osvětluje analytik Daniel Ahmad na Twitteru tak, že Tencent si tímto zajišťuje globální přítomnost a vybírá si studia, jejichž hrám by se mohlo dařit na čínském trhu.

Tencent se dokonce může zasloužit o to, aby se hry studií vůbec dostaly na čínský trh, který je v akceptování titulů velmi přísný. Ostatně Bohemia Interactive už dříve spolupracovala s Tencentem, který se právě v roli vydavatele postaral o vydání hry Ylands v Číně.

Partnerství s Tencentem přináší studiu podle Ahmada stabilitu a schopnost investovat do vlastních her a dalšího vývoje, přičemž Tencent prý obvykle nezasahuje do chodu studia a přenechává tak otěže stávajícím šéfům.

Bohemia Interactive se momentálně plně soustředí na vývoj nového enginu Enfusion, který bude pohánět budoucí projekty studia. Před měsícem přitom došlo k zavření bratislavské pobočky Bohemia Interactive, která je zodpovědná za vývoj DayZ. Že by se studio potýkalo s finančními problémy a Tencent byl jeho spásou?

Tencent z kraje letošního roku koupil celé studio Funcom (100% podíl) za 140 milionů dolarů (3,3 miliardy korun), má investice v německém Yageru a do širšího povědomí se dostal už v roce 2016, kdy odkoupil vývojáře mobilních her Supercell za astronomických 203 miliard korun. Tencent během letoška plánuje v Evropě investovat 237 miliard korun.

Současná pandemie silně napomohla ziskům Tencentu, který jen za první čtvrtletí letošního roku zaznamenal nárůst o 31 %, zatímco za poslední rok šlo o skok o „pouhých“ 10 %.

Co se podílu v Bohemce týče, sice jde zatím jen o zákulisní informace anonymních zdrojů a ještě to nemáme oficiálně potvrzené ani od Tencentu, ani od Bohemia Interactive, ale něco mi říká, že na tiskovou zprávu nebudeme dlouho čekat.