Bohemia Interactive zavřela studio vyvíjející DayZ, updaty tím ale prý nekončí

O uzavření bratislavského studia jako první informoval anonym na Redditu, který zároveň tvrdil, že tím končí i budoucí podpora pro DayZ. Hra strávila téměř pět let v předběžném přístupu, aby nakonec vyšla v prosinci 2018, podle hráčů ale v poměrně nehotovém stavu. Dodnes v ní chybí třeba slibované vrtulníky. Bohemia Interactive dnes drby z fóra napůl potvrdila, napůl vyvrátila.

We recently closed our Bratislava studio. It was a mutual decision between management and studio leads, and we want to thank all team members for their contribution.



This decision won't affect the future dev. of DayZ, which will continue as outlined here: https://t.co/iXt1gntkTa pic.twitter.com/Ca6nKH4KcW