Square Enix svá západní studia odprodal, aby nekanibalizovala prodeje japonských titulů

8. 8. 2022 16:40 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Square Enix ve svém nejnovějším čtvrtletním hovoru s investory vysvětlilo květnový odprodej trojice svých bývalých studií: Eidos-Montréal, Crystal Dynamics a Square Enix Montréal. Autory sérií jako Tomb Raider nebo Deus Ex společnost prodala švédskému konglomerátu Embracer Group za 300 milionů dolarů (více než 7 miliard korun). V dnešním článku jsme už řešili, co by to mohlo znamenat pro sérii Deus Ex, ale stále se nabízí otázka, proč Square něco takového vůbec udělali.

Podle analytika Davida Gibsona k tomuto kroku Square Enix přistoupil kvůli obavám, že tituly dvojice amerických studií kanibalizovaly prodeje zbytku vydavatelství. Teď, když se jich japonská společnost zbavila, si od toho slibuje zvýšení kapitálové efektivity – sice bude bez nich logicky méně vydělávat, zároveň ale za zdražující se vývoj her výrazně méně utratí.

Podle Gibsona se nabízí logický další krok, kdy Square Enix může odprodávat menší podíly velkým firmám, jako je Sony, Tencent nebo Nexon. Nezdá se ale pravděpodobné, že by někdo z výrobců konzolí měl vydavatelství koupit jako celek, vzhledem k jeho portfoliu exkluzivit pro Switch. Těch se Square Enix patrně nevzdá, a je tak těžké si představit, že by jeho hry vycházely jen na PlayStationu anebo na Xboxu. I když, i v případě Bethesdy a The Elder Scrolls taky dříve šlo o nepředstavitelné rozhodnutí…

Gibson ještě připomíná, že po finalizaci prodeje Crystal Dynamics a Eidosu bude Square Enix disponovat kapitálem ve výši 1,4 miliardy dolarů, přičemž firma není vůči nikomu zadlužená. Po rozhovoru s investory v pátek stouply akcie Square Enixu na burze o 9 procent, dlouhodobý vývoj jejich ceny je ale dle analytika těžké odhadnout.