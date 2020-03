Funcom chystá velké rozšíření ke Conan Exiles a do Duny hodlá investovat 1,1 miliardy korun

Windows PlayStation 4 Xbox One

- Byznys autor: Patrik Hajda

Ve společnosti Funcom se toho poslední dobou děje opravdu hodně. Pracuje se na mnoha hrách se značkou Conan, připravuje se očekávané MMO ze světa Duny a čínský Tencent je připravený koupit 100% podíl ve firmě. Poslední finanční zpráva odhalila drobky informací o současných i chystaných projektech vydavatelství Funcom.

Šéf studia Funcom Rui Casais a šéf finančního oddělení Stian Drageset se v půlhodinovém živém streamu rozpovídali o čtvrtém kvartálu loňského roku a blízké i vzdálené budoucnosti. Pochvalují si především hru Conan Exiles, která po updatu s mounty zažila nejlepší čtvrtý kvartál od svého vydání a loňský prosinec byl třetím nejlepším měsícem z hlediska průměrného počtu hráčů (podle SteamCharts jich jen na Steamu bylo k 11 tisícům).

Počet hráčů oproti dřívějšímu období narůstá a stejně tak se zvedá celkové hodnocení hry na Steamu. Tvůrcům se dobře prodávají dodatečná DLC, takže v první polovině letošního roku počítejte s další várkou. Co je ale ještě zajímavější, tak v druhé polovině 2020 vyjde velké placené rozšíření, které bude mít co do činění s mapou. Víc toho ale Casais neprozradil.

V probírání budoucích projektů nemohla chybět ani chystaná Duna, o které toho víme velmi málo. Bude svým způsobem podobná Conan Exiles a půjde tedy o MMO s dlouhodobým servisem. Momentálně se vývoj nachází v předprodukční fázi, kdy se teprve rozhoduje o tom, jak má výsledný titul vypadat.

Jakmile si to ve studiu ujasní, přejde se k produkci, která bude odhadem stát od 680 milionů korun do 1,1 miliardy korun. Výsledná částka se odvíjí od finální zvolené podoby hry, ale toto by měl být velice realistický odhad pro investory. V každém případě se do vývoje Duny nasype mnohem víc peněz než do vývoje Conan Exiles.

Zajímavá je také informace, že se chystá multiplayerová střílečka ze světa Mutant Chronicles, se kterou mají ve Funcomu díky Mutant Year Zero: Road to Eden zkušenosti. Nicméně s touto hrou se počítá až po vydání Duny, která by měla vyjít někdy po odvysílání filmové Duny. Ta se očekává koncem roku.

Funcom ještě prozradil existenci dvou neoznámených her. Na jedné dělají ve studiu The Outsiders, které si v roce 2015 založili tvůrci Battlefieldu, na druhé dělá slovenské studio GamesFarm stojící za diablovkami Shadows: Awakening a Vikings: Wolves of Midgard.

V závěru videa to Casaisovi nedalo a přiznal se, že by jednoho dne rád měl pokračování Anarchy Online. Plánů je víc než dost, tak doufejme, že Duna bude přesně tou hrou, na kterou fanoušci léta čekají.