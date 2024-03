Embracer má údajně odprodat také Gearbox

1. 3. 2024 17:00 | Byznys | autor: Adam Homola

Tak se nám ty karty otáčí. Není to tak dávno, co Embracer kupoval všechno, co nebylo přibité k podlaze. Teď nejenže zásadně restrukturalizuje, propouští, ruší projekty a zavírá studia, ale dokonce je i prodává. Jedním z kandidátů na prodej má být Saber Interactive, přičemž krátce nato přišla zpráva, že se Embracer Group údajně blíží závěrečné fázi prodeje studia Gearbox Entertainment.

Gearbox byl přitom před třemi lety jedním z největších úlovků Embraceru, neboť mimo jiné stojí za slavnou sérií Borderlands. Podle Kotaku generální ředitel Gearboxu Randy Pitchford informoval zaměstnance o budoucnosti studia a naznačil, že rozhodnutí již padlo, přičemž další podrobnosti by měly firmy zveřejnit během následujícího měsíce.

Pitchford již dříve nastínil tři potenciální možnosti pro studio Gearbox: Zůstat pod mateřskou společností Embracer, nechat se prodat třetí straně, nebo provést odkup a získat zpět nezávislost.

Prodej zatím nezveřejněnému kupci znamená pro Gearbox, který Embracer koupil v roce 2021 za 363 milionů dolarů, významný posun. Na rozdíl od Saber Interactive tak Gearbox nebude nezávislý, ale pravděpodobně skončí u některého z velkých vydavatelů, o kterém zatím můžeme jen spekulovat. Koupí si ho Microsoft, Sony, anebo třeba čínský Tencent? A co třeba Amazon nebo Netflix?

Gearbox momentálně nepracuje na žádné oznámené hře, naposledy se vytáhl s překvapivě úspěšným Tiny Tina’s Wonderland, jenže to bylo už na začátku roku 2022. Borderlands 3 pak vyšly už v roce 2019, tudíž se dá předpokládat, že případné a dosud neoznámené Borderlands 4 by mohly třeba příští rok už klidně dorazit.

Firma ale zároveň působí i jako vydavatel - na letošní rok chystá strategii Homeworld 3 od studia Blackbird Interactive či roguelike Hyper Light Breaker od Heart Machine.