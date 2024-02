První trailer na filmové Borderlands působí jako slabý odvar Strážců Galaxie

22. 2. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Tak jsme se konečně dočkali. Po několika odkladech, přetáčkách a údajných problémech s produkcí se můžeme podívat na první ukázku filmového zpracování Borderlands. Která vypadá tak nějak všelijak. Na první dobrou rozhodně neohromí a je prakticky okamžitě vidět, že se tu kope výrazně jiná liga než v případě Strážců galaxie.

Je totiž zcela očividné, že právě u téhle marvelovky se tvůrci, v čele se specifickým režisérem Eli Rothem (Hostel, Čarodějovy hodiny, Přání smrti, Thanksgiving), inspirovali. Ostatně i tady máme na první pohled pestrou, nesourodou bandu barvitých osobností, které spolu nemusí nutně stoprocentně vycházet, nicméně musí spolupracovat. Klišé? Jistě, ale přece byste ani herní Borderlands neosočili z kdovíjaké originality, že ano?

Co se tady ale filmařům povedlo, je až překvapivě pestrý casting. Jen posuďte sami: Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Benjamin Byron Davis, Janina Gavankar nebo třeba Florian Munteau. Zajímavá směsice schopných lidí, a tak nezbývá než doufat, že ústřední parta spolu bude mít i nějakou tu chemii. Z traileru to sice na vztahy typu Star-Lorda s Draxem či Gamorou nevypadá, ale jak už jsem zmiňoval výše, tady jsme opravdu někde jinde.

Trochu naděje na alespoň nadprůměrný výsledek může dávat scenárista Craig Mazin, který má prsty ve famózních seriálech Černobyl a The Last of Us. Jenže kdo ví, i jeho schopnostem mohly podkopnout nohy přetáčky a odklady. Ať už dopadnou Borderlands jakkoliv, v kinech je uvidíme letos v srpnu.