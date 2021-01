Čínský Tencent koupil většinový podíl u Klei Entertainment, tvůrců Don’t Starve

25. 1. 2021 16:35 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Čínský technologický gigant Tencent investuje do dalšího západního studia. Tentokrát je jím kanadské, doposud nezávislé Klei Entertainment, které v roce 2005 založil tehdejší programátor Relic Entertainment, Jamie Cheng. Zprávu o odkupu většinového podílu oznámil sám Cheng na oficiálním fóru studia.

Na tomtéž místě tvrdí, že mimo byrokratických záležitostí se ohledně chodu studia nic nezmění. Tvůrci si mají zachovat kreativní svobodu i samostatnost v rámci vydavatelství. S Tencentem spolupracují od roku 2016, kdy jim pomáhal s distribucí Don’t Starve Together v Číně skrz platformu WeGame, která je tamním ekvivalentem Steamu. V nedávné době pak společně vyvíjeli Don’t Starve: Newhome pro mobilní telefony.

Cheng v příspěvku také vysvětluje, co ho k rozhodnutí odprodat většinový podíl Tencentu motivovalo. Tencent má Klei Entertainment zabezpečit finančně, navíc čínští hráči tvoří velkou část hráčské základny jeho titulů. Čínský vlastník má tak zajistit právě lepší podporu na vlastním trhu, přičemž pro západní hráče by se nemělo nic změnit.

„V průběhu let jsme spolupracovali s velkou řadu vydavatelů a distributorů. Tencent je jedinou firmou, která nám umožní zachovat si nad studiem takovou kontrolu, kterou požadujeme,“ tvrdí Cheng. Jejich Shank z roku 2010 vyšel coby jeden z prvních pokusů Electronic Arts v podpoře nezávislého vývoje, o dva roky novější Mark of the Ninja zase vzešlo ze spolupráce s Microsoftem.

Klei Entertainment není zdaleka první (a pravděpodobně ani poslední) západní firmou s investicí od Tencentu. Čínský technologický gigant vlastní Riot Games, většinový podíl u tvůrců Path of Exile, Grinding Gear Games, a různě vysoké podíly ve firmách jako Epic, Activision Blizzard, Paradox Interactive, Ubisoft, Bluehole a mnoho dalších.