Čínský gigant Tencent chce oživit realtime strategie a najal si na to tvůrce StarCraftu II

2. 7. 2021 12:20 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Tentokrát si Tencent nekupuje podíl v zavedené firmě, ale skrze své dceřiné společnosti Lightspeed a Quantum Studios zakládá nové losangeleské studio Uncapped Games, které v tuto chvíli tvoří tři veteráni z Blizzardu a dalších pět vývojářů. Jejich úkolem je vytvořit skvělou hru z umírajícího žánru realtime strategií.

„Podílet se na tvorbě další RTS hry toužím již opravdu velmi dlouho, možná už tak deset let,“ přiznal pro Games Industry vedoucí herní designér David Kim, který působil jako herní designér u StarCraftu II. V Blizzardu se rovněž podílel na vývoji her Heroes of the Storm, World of Warcraft a Diablo IV, ale stále ho to zjevně táhlo k realtimovým strategiím.

Proto neváhal a využil dle vlastních slov životní příležitosti, tedy založení studia Uncapped Games a možnosti dát vzniknout novému RTS. Od svých nadřízených pak dostal moc hezký pokyn: „Soustřeď se na vytvoření skvělé RTS hry na PC a nestarej se o ty další faktory,“ ubezpečil ho šéf studia Lightspeed Jerry Chen, který je rovněž fanouškem žánru.

A jak bude hra v pojetí veteránů z Blizzardu vypadat? „Bude to jedna z nejakčnějších RTS her na PC s velmi přístupnou, nízkou počáteční obtížností, která ale bude mít tolik vrstev, že nepůjde zcela ovládnout,'“ dušuje se David Kim. Chce, aby se hráči dostali na kompetitivní scénu bez nutnosti obětovat hře roky života. Měla by jim stačit dobrá strategie a správné reakce na akce soupeřů. Zároveň hodlá modernizovat žánr třeba tím, že nepůjde o závod ve zběsilém klikání a po hráči se nebude chtít, aby během jedné minuty provedl nesmyslný počet akcí.

No, dopadnout to může všelijak a na první představení hry si ještě počkáme, jelikož studio vzniklo teprve v květnu. Ale má v plánu dostat svou hru v první hratelné podobě co nejdřív k hráčům, aby ji mohli iterovat na základě zpětné vazby, která je pro budoucnost projektu klíčová.