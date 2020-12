Activision jde po krku Netflixu. Nelíbí se mu přetahování zaměstnanců

7. 12. 2020 10:30 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Současný finanční ředitel Netflixu Spencer Neumann v prosinci roku 2018 opustil Activision Blizzard, kde pracoval na stejné pozici. Stalo se tak pouhých 18 měsíců po jeho nástupu do Activisionu a několik let před vypršením smlouvy, podle níž měl v herní společnosti setrvat až do letošního dubna s možným prodloužením o rok.

Activisionu se nezamlouvá chování Netflixu, který začíná být známý svým nezákonným jednáním na poli přetahování zaměstnanců. Ve stejné věci totiž už prohrál soudní spor se společností Fox a momentálně se rovněž soudí s další mediální společností Viacom.

Activision tvrdí, že Netflix nabízel práci Neumannovi za účasti výkonného ředitele Netflixu Reeda Hastingse během jednání o vzájemné spolupráci Netflixu a Activisionu, a vědomě se tak dopouštěl porušení smluvního práva. Netflix měl údajně Neumannovi slíbit i finanční náhradu za právního zástupce v případě, že by se s ním Activision chtěl v budoucnu soudit.

Obžalobu vede právník Daniel Petrocelli, který stojí za vyhraným soudem mezi Foxem a Netflixem, takže Activision má poměrně dobré šance na zopakování úspěchu. Herní firma žádá náhradu škod a soudní příkaz zabraňující Netflixu v dalším přetahování zaměstnanců vázaných smlouvou.

Celou žalobu si můžete přečíst v článku od Hollywood Reporteru, který si jí ostatně jako první všiml. Netflix mezitím chystá celou řadu filmů a seriálů podle známých videoher od Resident Evil přes Assassin’s Creed po Beyond Good & Evil. Jeho nejnovějším, již publikovaným počinem je adaptace korejského hororu Detention.