Známe nominace na ceny zvuku G.A.N.G. 2021. Nejvíc šancí má The Last of Us Part II

The Game Audio Network Guild, americká odborová organizace sdružující profesionály v oblasti audia a ozvučení, zveřejnila nominace na ceny G.A.N.G. Nominované tituly budou v 19. ročníku soupeřit o vítězství ve třiceti kategoriích týkajících se zvuku, jakými jsou například hudba, dialogy, mix, zvukový design a mnoho dalších.

Mezi favority patří The Last of Us: Part II, které je nominované celkem v 15 kategoriích. V patách mu jsou akční adventura Ghost of Tsushima se 14 nominacemi, roguelike dungeon crawler Hades s 12 šancemi a exkluzivita pro PlayStation Spider-Man: Miles Morales se uchází o cenu v 11 kategoriích.

Vyhlášení cen hudebně doprovodí třeba The Video Game Orchestra nebo pianista a skladatel Rob Kovacs známý jako 88bit.Cenu za celoživotní dílo během slavnostního ceremoniálu obdrží Guy Whitmore, spoluzakladatel produkční společnosti Music Design Network a skladatel soundtracků k hrám jako Die Hard: Nakatomi Plaza, Peggle 2, Blood nebo No One Lives Forever.

Vítězové budou vyhlášeni 29. dubna v jednu hodinu ráno skrze streamovací platformu Twitch. Celá akce se tak bude konat již podruhé za sebou čistě virtuálně.