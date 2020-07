S herními zvuky to není tak prosté - jak probíhá sound design

18. 7. 2020 20:54 | autor: Alžběta Trojanová

Video o herních zvucích jsem chtěla udělat hned poté, co u nás vyšel Mass Effect vs Anthem. Text tentokrát nebyl tak strašná dřina jako v případě prvního videa. Nakonec sledovat přednášky o nejrůznějších slastech a strastech zvukových mágů mě vlastně dost bavilo.

Navíc to není ani žádné hluboké zamyšlení, spíš jen takový velmi zjednodušený vhled do téhle často nedoceněné disciplíny herního vývoje. Samotnou mě ale překvapilo, jak zvuk bývá opomíjený. Zatímco videa z GDC o scénáři či grafickém pojednání, mají desítky tisíce zhlédnutí, většina přednášek o zvuku se málokdy přehoupla přes pár tisícovek.

I to byl jeden z důvodů, proč ve videu záměrně nenajdete zmínky o soundtracku, který většinou vezme veškerou pozornost. Zvuk je přitom neuvěřitelně fascinující. A je pravda, že mě vlastně místy zarazilo, jak málo sama nad ním přemýšlím. Patří to mezi jednu z těch neviditelných složek hry. Pokud ho nevnímáte, víte, že tvůrci odvedli dobrou práci. Zvuk je navíc někde na pomezí technického a uměleckého zařazení – což často vede přednášející mluvit specificky buď právě o tvůrčím aspektu nebo čistě technickém. Mrzí mě, že se do videa nevešlo víc, ale chci obecně tenhle formát držet v rozmezí 10 – 15 minut (nakonec to je forma videí, která Games.cz zatraceně chybí).

Mám tu tak malý seznam videí, pokud vás dané téma zaujalo. Určitě vám nesmí utéct video, jak se dělají zvuky do Mortal Kombat nebo povídání herních zvukových veteránů. Poměrně zábavná je i přednáška o zvucích do Splinter Cell: Conviction. A jestli vás zajímá celé téma o herních zvucích, doporučuju i kanál Marshal McGee, který má řadu krátkých video esejích věnovaných zvukům (což je taková příjemně popkornová forma, jak proniknout do tohohle tématu). Osobně si myslím, že Marshal si rozhodně zaslouží mnohem víc odběratelů!