Vývoj Crysis 4 povede šéf vývoje třetího Hitmana

Studio Crytek zkraje letošního roku oznámilo započetí prací na čtvrtém Crysis, které se představilo zatím nicneříkajícím teaserem. O tom, že je vývoj skutečně teprve na svém začátku, svědčí aktuální obsazení velmi důležité pozice – šéfa vývoje.

Role game direktora se ujímá Mattias Engström, který má zkušenosti z šéfování se hrou Hitman 3. Předtím působil coby designér úrovní u her Hitman 2, Hitman, The Division, Far Cry 3, Assassin’s Creed: Revelations a World in Conflict.

Crysis 4 nemá žádné rámcové datum vydání ani potvrzené platformy, ale bylo opravdu divné, kdyby pokračování legendárního benchmarku počítačů bylo omezované starou generací konzolí či Switchem…

