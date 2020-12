Tvůrci Humankind a Endless Legend chystají akční roguelite Endless Dungeon

11. 12. 2020 19:46 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Amplitude momentálně sice připravuje civilizační strategii Humankind, ale proslavilo se spíše svou strategickou sérií Endless, v níž už vznikly hry jako Endless Space 1 a 2, Endless Legend a Dungeon of the Endless. Ze světa poslední jmenované vychází v noci oznámená novinka Endless Dungeon, která nám bude dělat pěkný nepořádek v názvosloví…

Ale zatímco v roguelike Dungeon of the Endless stojíte na místě a chráníte životně důležitý generátor, v roguelite Endless Dungeon neustále uháníte kupředu a kosíte vše, co se vám postaví do cesty. Můžete hrát sami nebo v kooperaci a nutno dodat, že to zatím nepůsobí nijak originálně. Třeba nás hra překvapí, ale zatím se jí to spíš nedaří. Ještě nemá datum vydání, ale vyjde na PC, PS4, PS5, X1, XSX a Switchi.