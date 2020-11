Příští Battlefield má být nevídaně rozsáhlý

6. 11. 2020 15:35 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Od vydání poslední iterace série Battlefield uběhly už dva roky, letos na podzim se ale nového dílu nedočkáme. Příští díl, u něhož zatím není jasné, zda ponese číslovku hlavní řady, nebo bude spin-offem ve stylu Bad Company či Hardline, má vyjít až na podzim příštího roku. Uvedl to výkonný ředitel EA Andrew Wilson během pravidelného oznámení finančních výsledků za druhý kvartál fiskálního roku 2021.

Nový díl má díky příchodu next-gen konzolí nabídnout dosud nevídaný rozsah, už nyní údajně probíhají interní testy. Časová prodleva mezi vydáním Battlefieldu V a budoucího pokračování je nejdelší v historii značky.

Wilson během konference zmínil i řadu dalších titulů, které nás v příštím období čekají. Vydavatelství momentálně připravuje šest her, mezi něž patří i příští díl série Need for Speed, aktuálně vznikající ve studiu Criterion. I ten by se měl pyšnit výrazným grafickým posunem, snad to samé bude platit i pro hratelnost a další důležité aspekty.

Pokračovat bude i provoz live service her, jako je Apex Legends nebo The Sims 4, naopak nepadlo ani slovo o rebootu neúspěšné Anthem nebo o chystaném Dragon Age 4, z něhož jsme zatím neviděli prakticky nic. Závoj tajemství se taktéž vznáší nad příštími osudy značky Star Wars, jejíž herní licenci EA drží až do roku 2023.