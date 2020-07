Pecky od Double Fine za pár korun na Humble Bundle

31. 7. 2020 14:51 | autor: Pavel Makal

Humble Bundle se za deset let své existence dokázal z pozice malého prodejce balíčků her etablovat na mnohem silnějšího hráče, který už nabízí vlastní digitální distribuční kanál i prémiové předplatné. Kořeny, z nichž firma vyrostla, ale neopouští, stále pravidelně spolupracuje s charitativními organizacemi a stále nabízí výhodné balíčky her, software, knih a všeho možného.

Tentokrát přišla řada na knihovnu studia Double Fine, které slaví 20. narozeniny. Na své si tedy přijdou především příznivci adventur a ztřeštěného humoru. Už za necelé jedno euro můžete získat kultovní Psychonauts a doplnit si tak případně vzdělání před příchodem druhého dílu. Spolu s ním dostanete několik bonusů, například trojdílný dokument Amnesia Fortnight.

Pokud za balíček zaplatíte průměrnou částku, která aktuálně činí něco přes 7 eur, můžete si do své knihovničky připsat pecky jako Day of the Tentacle Remastered, Brütal Legend, Broken Age a další.

Za 8 a více eur pak získáte další devítku her, mezi něž patří Full Throttle Remastered, Grim Fandango Remastered nebo třeba Headlander. Nabídka platí pro příští dva týdny, tak si ji nenechte uniknout!