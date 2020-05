Nvidia konečně zareagovala na utíkající vydavatele z GeForce Now a přidala 26 nových her

28. 5. 2020 17:30 | autor: Patrik Hajda

Co si budeme povídat, start streamovací služby GeForce Now se Nvidia moc nepovedl. Krátce po jejím spuštění vyšlo najevo, že spousta vydavatelů nesouhlasila s účastí v programu a začala své hry stahovat (jmenovitě třeba Activision Blizzard, Bethesda, 2K a Xbox Studios). Nvidia teď konečně nastavuje přesná pravidla vyžadující po vydavatelích potvrzení své účasti.

Dosud žádost o zapojení do programu podalo přes 200 vydavatelů a ti, co tak neučiní do 31. května, budou z programu automaticky odstranění. Díky této možnosti se do GeForce Now vrací první z dříve odstraněných her – The Long Dark. Následuje ji dalších 25 nově přidaných her, které si díky předplacenému streamování můžete zahrát na libovolném zařízení nehledě na jeho hardwarové možnosti.