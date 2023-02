Lednové prodeje u JRC: The Last of Us jde na dračku

8. 2. 2023 18:10 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Čeští hráči během prvního měsíce letošního roku chtěli především virtuálně sportovat. Obchody JRC a Smarty.cz zveřejnily své prodeje za leden, kde sportovní simulátory od EA Sports obsadily hned dvě pozice na pomyslné bedně. První místo opanovala FIFA 23, na třetím pak najdeme NHL 23. Stříbro si odnáší věčná stálice – Grand Theft Auto V.

Jediná letošní novinka, která se dostala mezi deset nejprodávanějších titulů, je remake Dead Space, který obsadil desátou příčku. Zvláštní pozornost si ale zaslouží značka The Last of Us.

„Titul, který se těší velkému zájmu díky novému seriálu z dílny HBO, bychom mohli zařadit do TOP 5, kdybychom sečetli The Last of Us Remastered pro PS4 a The Last of Us: Part I pro PS5,“ říká marketingový specialista Petr Kratochvíl.

Zejména v týdnu uvedení prvního dílu seriálu prý prodeje hry vystřelily na dvojnásobek a prodej přidruženého zboží, jako jsou trička, mikiny nebo hrnečky, dokonce až téměř na trojnásobek.

Celý žebříček vypadá následovně:

1. FIFA 23

2. Grand Theft Auto V

3. NHL 23

4: God of War: Ragnarök

5. Minecraft

6. Horizon Forbidden West

7. Mafia Trilogy

8. Call of Duty: Modern Warfare II

9. Red Dead Redemption II

10. Dead Space