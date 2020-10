Game Pass brzy rozšíří definitivní edice Age of Empires III a další hry

14. 10. 2020 14:10 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Už zítra se předplatné Xbox Game Pass rozšíří o pětici her, v jejichž čele je žhavá novinka Age of Empires III: Definitive Edition (pouze na PC). Rovněž pouze na PC počítejte s kooperativní plošinovkou Heave Ho a akčním RPG The Swords of Ditto: Mormo’s Curse. Ve stejný den se jak na PC, tak na Xboxu objeví ještě akční plošinovka Katana Zero a JRPG Tales of Vesperia: Definitive Edition.

Zbytek už se týká pouze konzolistů, kteří se 21. října dočkají oceňovaného roguelite ScourgeBringer, 22. října Cricketu 19 a v témže dni ještě skrytého klenotu zvaného Supraland. Oznámení doprovází i seznam her, které z Game Passu naopak odejdou.

15. října to platí pro hry Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV: Re-Elected a State of Mind. 30. října se rozloučíte s Afterparty, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game a The Red Strings Club.