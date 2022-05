Čínský gigant NetEase otevírá svou první pobočku v USA

5. 5. 2022 16:38 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Čínská technologická společnost NetEase možná není tak často skloňovaná jako Tencent, ale co do velikosti se vedle něj nemá za co stydět. Jedná se o společnost zaměřenou na onlinové hraní, která provozuje své vlastní hry, nejrůznější onlinové služby a stará se například i o čínské verze her od Blizzardu jako World of Warcraft a Overwatch.

NetEase se z Číny rozšiřuje do Severní Ameriky, kde zakládá svou první tamější pobočku Jackalope Games. Tu povede Jack Emmert, který strávil 13 let v Cryptic Studios (z toho 5 let na pozici šéfa), téměř čtyři roky šéfoval studiu Daybreak Game Company a poslední dva roky byl v další vedoucí pozici v Dimensional Ink Games.

Je podepsaný pod hrami City of Heroes, Champions Online, Star Trek Online, Neverwinter a DC Universe Online, tedy zkušenosti s onlinovými hrami mu opravdu nechybí a pro NetEase se zdá být logickou volbou. Nové studio Jackalope Games zatím neoznámilo, na čem pracuje, ale bude to hra pro počítače a konzole.