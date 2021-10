Bloober Team oznamuje cosi spojené s hororovou sérií Layers of Fear

1. 10. 2021 15:05 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Bloober Team si udělalo skvělé jméno v roce 2016, kdy vydalo neustále se měnící horor Layers of Fear. Poté následovala dvojka, futuristický Observer, licencovaný Blair Witch a nakonec mysteriózní The Medium. Nyní se vrací ke svým kořenům s (možná novou) hrou zasazenou do série Layers of Fear.

Zatím nám neprozradili, o co vlastně půjde. Kratičké video nazvali Layers of Fear – Official New Project Teaser (Unreal Engine 5) a můžeme se jen domnívat, zda půjde vyloženě o nový třetí díl nebo třeba jen o remake jedničky v novém enginu pro novou generaci. Vrací se totiž téma malíře z prvního Layers of Fear, kdyby nestačil název videa postrádající číslo 3. Ať už to bude cokoliv, dočkáme se toho příštího rok.