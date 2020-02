Star Wars Jedi: Fallen Order vyšel příliš brzy. Kvůli filmu a seriálu

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

autor: Jan Slavík

Listopadové dobrodružství z Hvězdných válek Star Wars Jedi: Fallen Order se dočkalo kladného kritického přijetí a předvedlo, že narativní akční adventura je žánr, který je schopný uspět i bez prvků battle royale a nutnosti vytáhnout Darth Vadera z loot boxu. Tvůrci však v rozhovoru přiznávají, že si nebyli úplně jistí, jestli už hru mají vydat.

O Star Wars Jedi: Fallen Order jsme napsali řadu článků a hru představovali v podcastech i videích, není, doufejme, potřeba mlátit prázdnou slámu. Jedná se o povedenou řežbu ve stylu Sekira s vysokými produkčními hodnotami, povedeným designem úrovní a poměrně zajímavým dějem. A při vydání také s bugy. Právě technický stav byl prý důvodem, proč se vedly debaty o odkladu.

Ředitel a spoluzakladatel studia Respawn a od ledna také ředitel studia DICE v Los Angeles, Vince Zampella, v rozhovoru pro USgamer řekl: „Ano, takovou debatu jsme vedli, ale nakonec jsme se rozhodli, že chceme mít hru venku. Však víte, kvůli svátkům. Bylo to období, kdy se vyloženě hodila.“

Není těžké si domyslet, co tím naznačoval. Zájem o Hvězdné války dosahoval ke konci loňského roku horní amplitudy díky seriálu The Mandalorian a samozřejmě také premiéře Vzestupu Skywalkera, posledního dílu nejnovější filmové trilogie. Z marketingového hlediska by se lepší chvíle pro hvězdněválečnou hru hledala vážně jen s největšími obtížemi.

„Dávali jsme dohromady titul pro několik platforem naráz a samozřejmě jsme se potřebovali vejít do časového limitu. Podívali jsme se na to a, upřímně, měli jsme pocit, že mít na to trochu víc času, bylo by to bývalo lepší. Ale na druhou stranu, hrát to šlo v pohodě a přišlo nám, že to fanoušky bude bavit,“ dodal šéf vývoje, Stig Asmussen.

Což o to, má asi pravdu, ale přijde mi, že se v tomto případě jedná spíše o přiměřeně zdravou sebereflexi než o vyložený popel dopadající na kadeře. Jistě, technický stav Fallen Order sice vážně nebyl při vydání žádná sláva, ale problémy se podařilo odstranit téměř okamžitě. Když se navíc podíváte, co jsou jiná renomovaná studia schopná občas vydat za rozbitou zhůvěřilost, dobrodružství od Respawnu na tom v porovnání nebylo až tak zle.

Dalo by se samozřejmě polemizovat, zda je v pořádku omlouvat nedokonalý technický stav tím, že to někdo jiný kazí ještě víc, ale faktem zůstává, že publikum se porodními bolestmi nenechalo odradit, hra zatím našla osm milionů majitelů a stala se tak nejprodávanějším titulem od Respawnu.

Pokračování by tudíž nikoho nepřekvapilo, ale oficiálně pochopitelně zatím nic potvrzené není. Zampella na otázku, co má v plánu tým stojící za Fallen Orderem nyní, odpovídá „Teď je na řadě tenhle úspěch oslavit.“