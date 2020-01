Esportové turnaje sledují miliony diváků, největší zájem je o League of Legends

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Switch PS4 Pro

- Zajímavosti autor: Patrik Hajda

Někdo rád sleduje upocené atlety honící se za mičudou, druhý zase jednotlivce třímající tenisovou raketu, ale pak je tu nemalá základna diváků, která nedá dopustit na virtuální, navzájem se masakrující postavy. Je tady přehled nejsledovanějších turnajů ve videohrách za rok 2019.

Esportových turnajů přibývá, ale jen jednotky z nich se těší obrovské světové popularitě. Na mistrovství, ve kterých se s vypětím všech sil zápasí o miliony dolarů, se dívají miliony a miliony diváků. U světového šampionátu v League of Legends se v jednu chvíli sešly bezmála 4 miliony diváků, čemuž ostatní turnaje nesahají ani po kolena (druhé místo patří finále ve Fortnite s 2,3 milionu diváků).

Zajímavé je, že zatímco League of Legends naprosto dominuje v oblasti souběžných diváků, průměrně se na jejich World Championship díval „jen“ jeden milion diváků, zatímco Fortnite se s průměrem dostala o sto tisíc dál, mobilní Garena Free Fire dokonce o 200 tisíc dál.

Ale ve třetí oblasti je League of Legends opět na vrcholu. Jde o celkovou dobu sledování turnaje, která v případě MOBA hry od studia Riot činí 137 milionů hodin. Na druhém místě je turnaj The International ve hře DotA 2, kde se diváci složili na 88 milionů hodin. V této oblasti se do top pětky nedostala žádná jiná z výše zmíněných her.

Z celkového hlediska je zjevné, že největší zájem diváků esportu byl o League of Legends, zatímco DotA 2, která dříve platila za krále esportových turnajů, pokulhává ve všech žebříčcích. Uvidíme, jak to s ní dopadne v roce 2020.