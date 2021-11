Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz: Hardware, doplňky a to ostatní

28. 11. 2021 16:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V předchozích dnech jsme pro vás připravili seznam tipů z oblasti videoher a deskovek, dárkový sortiment je ale samozřejmě širší. V následujícím článku přichází řada na „to další“, co svým blízkým geekům (a nejen jim) můžete na doporučení naší redakce letos pořídit pod stromeček.

Adam Homola

Peak Design Mobile

Od mého oblíbeného Peak Designu jsem tu už v minulosti doporučoval batoh a teď musím sáhnout po něčem menším, přesto neméně užitečném: Nové řadě Mobile, tedy doplňkových produktech pro mobilní telefony. Díky Mobile a jeho magnetům vám bude telefon pořádně držet na kole, v autě, na stole nebo třeba na zdi. Nechybí ani stylový stojánek, peněženka, maličký stativ… Není to levné, ale stejně jako ostatní produkty Peak Designu to je fakt dobré.

zdroj: Peak Design

Nintendo Switch – OLED Model

Za pár měsíců tu s námi bude Switch už pět let a teprve teď dostal první opravdu pořádný upgrade. Ten se sice týká jen a pouze mobilního hraní, ale pokud hrajete primárně v handhledovém či tabletop režimu, nemůžu nový OLED Model nedoporučit. Konzole je podstatně lepší téměř ve všem. Především v displeji, na který je opravdu radost pohledět. Bohužel radostný pohled už není na dostupnost nejen Switche. Zrovna nový Switch je možná snazší sehnat než PlayStation 5 nebo jinou nedostupnou elektroniku, ale i tak to bude vyžadovat trochu kreativity a trpělivosti.

zdroj: foto: vlastní zdroj redakce

Rehabilitační válec

Poslední dva roky byly velice specifické ze spousty důvodů. Jedním z nich byly lockdowny, nebo řekněme různá omezení. Mimo jiné i omezení sportovišť, a tak se najednou nehýbu tak, jak bych měl. Na masáže chodím bohužel jen občas, a tak padla volba na rehabilitační válec. Ano, je to něco jiného než ruce zkušené masérky, ale v rámci domácího prostředí jde o skvělý způsob protažení nejen zad. Což je, a to si přiznejme, pro sedává povolání a koníčky zoufale potřeba.

zdroj: Trigger Point

Pavel Makal

V téhle kategorii samozřejmě nejvíc záleží na tom, jak štědrý letos Ježíšek bude. Konzolové hráče by mohl obdarovat třeba novou televizí, která zvládne záležitosti jako G-Sync či Freesync a poskytne hraní ve 120 FPS na novém PlayStationu či Xboxu.

Do dětského pokoje se podle mě pořád skvěle hodí Xbox Series S, konzole, na které si zejména v kombinaci s Game Passem zahrajete za bezkonkurenční cenu. A nový Switch s OLED displejem je v bílém barevném provedení velmi sexy, i když výkon je stále stejný.

zdroj: Vlastní foto autora

Co se týče periferií, roky nedám dopustit na svou Razer Naga Trinity, myš s výměnnou boční stranou s variabilním počtem tlačítek. Letos mě taky potěšily doplňky k PlayStationu 5, jako je nabíjecí kolébka na dva ovladače nebo sluchátka Pulse 3D Headset, která kombinují pohodlný a vkusný design a kvalitní zvuk za rozumnou cenu.

Můj největší tip je ale pořízení kvalitního sezení, protože problémy se zády a krční páteří jsou pěkně otravná záležitost.

Alžběta Trojanová

Já bych doporučila dárky z vlastní zkušenosti. Letos jsem si konečně koupila elektronickou čtečku. Dlouho jsem to odkládala, protože mi přišlo, že mobil mi stačí na to, co mám, a pocit z papírové knížky prostě žádná elektronika nenahradí. Zpětně je mi líto, že jsem si čtečku nekoupila dřív. Papír je fajn, ale to pohodlí, které nabízí moderní technologie, je zkrátka k nezaplacení.

Po vcelku obsáhlém průzkumu jsem se rozhodla pro Rakuten Kobo Libra H20. V podstatě nabízí to samé, co Amazon Kindle Oasis, ale za poloviční cenu. A když jsem pak po troše pátrání přišla na to, jak dostat dovnitř i knihy z Kindlu, kde za ty roky mám malou sbírku, vlastně nemám nejmenších výtek. Ve výsledku mi ale přijde, že svět elektronických čteček je tak široký, že si najdete ten správný stroj v jakékoliv cenové kategorii. Od těch za pár tisíc až po ty luxusní jako Remarkable 2 a podobně.

zdroj: Rakuten

Druhý tip je externí SSD disk. V mém případě je to San Disk – a dopředu musím říct, že s firmou spolupracuju. Než ale začnete prskat, že jde o reklamu, tak chci jen říct, že mi vždycky pošlou ten nejmenší disk v dané kategorii, a tak jsem si svůj vysněný 2TB disk musela koupit sama (problémy internetových influencerů…).

Jejich Extreme Portable je ale boží. Vejde se do kapsy, s pogumováním a konstrukcí, u které má člověk pocit, že je opravdu bezpečná, a hlavně je rychlý a spolehlivý. Uznávám, že 2TB je cenově trochu extrém, ale třeba 1TB už je vcelku dostupné. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že i když SSD disk jako dárek trochu smrdí praktičností, většinou dost potěší. Komu doma nedochází místo na disku (ať už u PC, nebo konzole)?

Třetí tip na dárek je knížka. Klasika, která nikdy neurazí. Mám hned tři možnosti. Zaprvé jsem si nedávno koupila knihu Slavné obrazy, která takovým velmi popkulturním způsobem vysvětluje nejslavnější obrazy. Je to takové nenáročné čtivo pro konferenční stolek, mně ale udělalo velkou radost, tak třeba potěší i někoho jiného.

Druhá knížka je prvotina od Steraka, Arila: Stříbrné město. Radek je můj kamarád, takže jsem se čtení téhle knížky dost děsila. Co když se mi nebude líbit a já budu muset lhát, jak skvělé to je? Naštěstí je to ale svižné čtivo se zajímavým světem. Pro úplnost, ještě jsem se nedočetla až do konce, ale Patrik od nás z redakce si Arilu také pochvaloval, takže ji snad můžu doporučit s čistým svědomím.

Třetí knížka bohužel v češtině nevyšla, což považuju za naprostý hřích. The Goblin Emperor mi doporučil Reddit a jsem za to opravdu ráda. Děj se odehrává na elfím císařském dvoře, téměř odtamtud nevytáhne paty, a je po okraj plný politikaření. Hlavní hrdina ovšem není morálně šedá postava jako v každé druhé jiné fantasy knize, ale jedinec s jasným etickým kompasem. Zvláštní, jak je vlastně dobrý člověk dneska poměrně vzácný typ hrdiny! Celé je to milé a hřejivé a v depresivním marastu chladných dní to opravdu potěší. Příběh se navíc odehrává přes Vánoce, a je to tak skvělý doplněk k zimní atmosféře.

Aleš Smutný

Dárková karta PlayStation Store

Na dárkové karty se u nás hodně zapomíná, ale ve skutečnosti jde o ideální prostředek, jak někoho nechat, ať si koupí, co chce, a zároveň mu nedávat peníze v obálce. Dárkové karty pro PS Store doporučuji prostě proto, že z mého okolí má drtivá většina lidí právě konzoli od PlayStationu a sám jsem loni řešil u švagra onu prokletou otázku: „Má už tuhle hru? A bude se mi líbit?“

Sice teď budu znít jak reklamní pasáž podcastu Joea Rogana, ale s dárkovou kartou na PlayStation Store tenhle problém odpadá, protože prostě danému člověku dáváte peníze do peněženky ve Store a on si s nimi udělá, co chce. A možná vám bude vděčnější, než kdybyste mu dali prostě jen ty peníze, protože v tom případě hned přijde řešení toho, zda si za to nekoupit něco potřebného do domácnosti, zatímco touhle možností ho doslova donutíte udělat si radost v oblasti her (nebo filmů či hudby).

zdroj: Sony

Mikrofon Elgato Wave 3

Nečekal bych, že někdy budu doporučovat mikrofon, protože jsem kariéru streamera nikdy neplánoval, ale člověk míní a covid-19 mění. Popravdě, v dnešní době se prostě vyplatí mít dobrý mikrofon a i když seženete určitě levnější a taktéž kvalitní, mohu mluvit jen o tom, co jsem koupil a vyzkoušel sám. Elgato Wave 3 jsem si pořídil v době, kdy jsme ještě byli odkázaní na práci z domova a už mě rozčilovalo, že do GamesPlayů přispívám nic moc zvukem. A tak jsem se rozhodl zainvestovat víc a výsledkem byla koupě Wave 3 od Elgata.

A vyplatilo se to! Zvuk z mikrofonu je vynikající, ale hlavně je ideální pro streamovacího začátečníka, jako jsem já. První výhodou je software, který obstará polovinu práce, kterou bych strávil v OBS nastavováním v nepřehledných menu. Tak nějak bych řekl, že software Elgata je blbuvzdorný. Navíc má v sobě Wave 3 už implementovaný limitér, takže jsem netrýznil ani vaše uši, ani uši posluchačů podcastu Na otočku výbuchy smíchu. A když už probíhají oficiálnější hovory, dobrý zvuk se cení a vše zní profesionálněji, i když sedíte mezi kuchyní a obývákem.

zdroj: Elgato

PlayStation DualSense

Druhý gamepad se vždycky hodí, protože gaučová kooperace ještě není mrtvá a spousta her nabízí i v dnešní době možnost nebýt věčně online a neprohánět se v klonech „naší nejlepší multiplayerové střílečky s hrdiny a battle royale módem“. Takže přichází otázka, který gamepad na který systém zvolit.

S touto generací je to celkem snadné, protože DualSense je ve všech ohledech lepší než konkurence a jeho haptická odezva je zkrátka vynikající. Napsali jsme toho o něm dost. Je to revoluce v oblasti gamepadů, a pokud hrajete na PlayStationu (nebo na PC a máte hru podporující vychytávky DualSense) a chcete si někdy zahrát s kamarádem nebo drahou polovičkou, tak není moc co řešit.

zdroj: Vlastní foto autora

Patrik Hajda

Volant Thrustmaster T-248

Náruživější hráči závodních her, kteří se dosud omezovali jen na gamepad, by možná chtěli pozvednout zážitek z jízdy. S tím jim jednoznačně pomůže volant, třeba rovnou ten nejnovější od Thrustmasteru.

Je sice dražší, ale zase s ním dostáváte sadu tří pedálů, unikátní displej usnadňující veškerá nastavení volantu a opravdu silný force feedback zprostředkovávající i ty nejmenší nerovnosti na trati. Po jeho zakušení už se nebudete chtít vrátit k předchozímu ovladači.

zdroj: Vlastní foto autora

Ring Fit Adventure

Pandemie a s ní spojený přechod na home office nejsou milostivé k našim bříškům. Nevím, jak vám, ale mně pupík značně povyrostl a je potřeba s tím něco dělat! O pravidelné procházky nás připravil zimní čas s příliš časnou tmou, fitko je drahé a pořídit si domů třeba běžecký pás také není levná záležitost.

A pak je tu ještě otázka vůle. Přimět se cvičit není pro nás lenochy nic snadného, a tak se musí přistoupit k alternativnímu řešení. Ring Fit Adventure na Nintendo Switch doplňuje nezábavné cvičení o zábavnou hru a je to neskutečná makačka. Pokud stejně jako já chcete něco udělat se svým tělem, ale nechce se vám jen tak cvičit, tohle by vás konečně mohlo přesvědčit. Já se normálně těším, až zas večer pokročím!

zdroj: tisková zpráva

Tričko od Qwertee

Pokud už jste ve věku, kdy dáváte přednost měkkým dárkům, ale stále skrze ně chcete dát najevo svou geekovskou stránku, pak si v obchodě Qwertee jistě vyberete. Lidé zde vytvářejí naprosto fantastické popkulturní designy, aniž byste platili za licencované produkty.

Trička i potisky jsou velmi kvalitní, ani po letech nošení se obrázky nezačaly loupat. Navíc platíte vyloženě směšné poštovné a s trochou štěstí by vám trika mohla stihnout dorazit pod stromeček. Teď před Vánoci prodává Qwertee i správně „ošklivé“ svetry, ale s nimi bohužel ještě nemám zkušenost.

zdroj: Qwertee

Vašek Pecháček

Dobrota vlastní výroby

Neplatí to pro rodinné kruhy, kde se ještě věří na Ježíška, ale pokud už jste všichni odrostli pověrám o materiálně štědrém mesiášovi, vězte, že největší radost vašim blízkým mnohdy udělá něco, co jste sami vytvořili. A protože ne každý umí básnit nebo malovat, ideálním dárkem pod stromeček může být kus žvance.

Ale ne jen tak ledajaký kus žvance. Nějaký nazdobený, velkolepý, u kterého je jasné, jakou jste si s ním dali práci. Například obrovská dóza plná nakládaných hermelínů, které odstávaly tolik týdnů, kolik jen bylo potřeba. Nebo obrovská dóza s utopenci. Nebo obrovská dóza s nakládanými olivami.

Prostě se snažím říct, že když něco naložíte do obrovské dózy a ovážete to mašlí, v podstatě nemůžete udělat chybu.

zdroj: Valve

Poukaz na trampolíny

Nebudu tu promovat žádnou konkrétní firmu nebo službu, ale vězte, že minimálně v Praze je hned několik míst, kde si člověk může pořádně zahopsat na trampolínách. A kromě toho taky vězte, že to je naprosto skvělá a fyzicky překvapivě náročná zábava vhodná pro malé i velké.

zdroj: JumpPark Brno

Miniaturní ping pong

Dokud se jeden exemplář neocitl v chodbě našeho bytu, nevěřil bych, že to může fungovat. Teď už nepochybuju a nocí i dnem se rozléhá slastné pinkání pingpongového míčku o pálky i o stůl. Miniaturní, interiérový stolní tenis je parádní náhražka toho velkého - a teď tedy nemluvím o těch vyloženě droboučkých, co byste je mohli postavit na jídelní stůl, ale o takovém, který na délku měří aspoň 130 centimetrů.

zdroj: Tisková zpráva