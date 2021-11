Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz: Deskovky pod stromeček

25. 11. 2021 17:00 | Deskové hry | autor: Redakce Games.cz

Vánoce jsou ten pravý čas, kdy pořídit nějakou tu deskovku. A to z mnoha důvodů. Obecně je to moc krásný dárek už jenom svým hmatatelným provedením, většinou udělá radost více než jedné osobě, a to ze všeho nejlepší, díky velmi pravidelným tvarům ho zvládne zabalit i průměrný muž! Ale deskovek vychází nepřeberné množství, a tak vám snad přijde vhod naše doporučení některých novinek za poslední zhruba rok.

Pro neopakovatelný atmosférický zážitek – Nightmare

Za předpokladu, že se dokážete sejít v pěti hráčích, v noci a obětujete pár hodin času, může se deskovka Nightmare stát jedním z vašich nejunikátnějších zážitků. Jedná se o detektivku s hororovým nádechem a silným důrazem na herectví všech hráčů. Málokterou hru je lepší hrát vyloženě při svíčkách, ale jedině tak si s Nightmare zajistíte tu nejlepší atmosféru. Vyloženě bát se asi nebudete, ale stejně na tento jedinečný večer nezapomenete.

Pro přátelskou kudlu v zádech – Nevyzpytatelní

Opěvovaná stolní hra BattleStar Galactica se vrací v lehce modernizovaném pojetí a s lovecraftovským tématem. V Nevyzpytatelných se coby posádka lodi snažíte ubránit útokům prastarých monster a doplout na pevninu. Jenže je mezi vámi tajný zrádce, a proto nemůžete věřit nikomu. Skryté role vnášejí do hry skutečné mrazení, přičemž tato epická deskovka, která se neobejde bez hutné konverzace, slibování, přemlouvání a podrážení, dokáže být i vyloženě humorná. To když odhalíte zrádce, ale on vás stejně stáhne všechny s sebou ke dnu…

Pro skutečně epickou civilizační řež – Střet civilizací

Legendární civka Clash of Cultures si konečně po letech našla cestu k české edici. Střet civilizací je hutná civilizační strategie pro opravdové deskoherní matadory, kteří se nezaleknou přehršle možností, jak směřovat jednu z mnoha zastoupených civilizací. Budete fyzicky stavět města, vyvíjet nové technologie, válčit, šířit svou kulturu mezi nepřátelskými národy, plavit se, objevovat… Zkrátka ta nejlepší forma stolní civky, jakou dnes můžete vlastnit.

Pro trošku toho umění – Canvas

Že hry nejsou umění? Tak to jste ještě neviděli Canvas. V této deskovce se stáváte malíři. Pod jednoduchými mechanismy založenými na kombinaci ikonek se ukrývá jedinečná hra o tvorbě obrazů, které během partie opravdu vytváříte překrýváním průhledných karet s nejdivočejšími motivy. U této hry snadno zapomenete řešit bodové hodnocení a budete se soustředit hlavně na to, abyste vytvořili co nejzajímavější obraz.

Pro rodinnou pohodu – Kaskádie

Jakou jinou hru rozložit v rodinném kruhu než takovou, v níž figurují zvířátka a biomy. Kaskádie možná navenek nepůsobí nijak novátorským dojmem, ale pod jejím víkem se ukrývá chytrá kombinační hra s tak jednoduchými pravidly, že ji pochopí snad úplně každý. Přitom nabízí pěknou hloubku, znovuhratelnost a krásu.

Pro snazší vstup do legendy – Gloomhaven: Lví chřtán

Gloomhaven je zastrašující legenda. Obrovská, drahá krabice vyžadující desítky, ne-li stovky hodin k dokončení kampaně, to dokáže leckoho odradit i od nejlépe hodnocené hry na světě. A proto vznikl Lví chřtán, menší bráška, který nepostrádá vůbec nic z mechanismů svého obrovitého předchůdce. Je akorát kompaktnější, mnohem rychleji připravený a také snáze dohratelný díky kampani o čtvrtinové délce. I tak se jedná o velkou deskovku na mnoho večerů a díky skvělému tutorialu i mnohem lepší start než velký Gloomhaven.

Pro fanouška videoher – Bloodborne

Deskovka Dark Souls je zahalená kontroverzí – někdo ji miluje, jiný zatracuje, pro dalšího jde o chabý průměr. Ne však Bloodborne. V jejím případě panuje všeobecná spokojenost. Kooperativní pojetí slavné videohry vyniká chytrým soubojovým systémem podpořeným deckbuildingem, krásnými miniaturami známých postav a potvor, několika kampaněmi vybízejícími k opakovanému hraní a samozřejmě i svou náročnou hratelností. Není to převedení videohry na stůl jedna ku jedné a je to dobře. Bloodborne totiž obstojí i bez znalosti předlohy.

Pro fanouška historie – Churchill: Boj velké trojky za mír

Ocitáme se v době, kdy v české lokalizaci vycházejí i ty nejnáročnější a nejokrajovější hry. Jako třeba Churchill. Tato mocenská deskovka určená primárně pro tři hráče je historickou poctou snaze ukončit druhou světovou válku. Kartami řízený politický konflikt má neskutečnou hloubku mechanismů a neotřelý způsob kooperace všech zúčastněných hráčů, z nichž nakonec ale vzejde jen jeden vítěz.

Pro pořádný pirátský zážitek – Na vlnách neznáma

Jaké to je, plavit se s bandou podivínů napříč mořem, jež sužují bájné bytosti? Velice zábavné! Alespoň v podání silně příběhové deskovky Na vlnách neznáma, na jejíž jednotlivé scénáře si vyhraďte celý večer. Budete navštěvovat nejrůznější ostrovy, podnikat výpravy, bojovat, cvičit se a smát se na celé kolo, když zjistíte, jaký osud čeká vaši nebohou postavu po více či méně úspěšné plavbě. Navíc hru doprovází aplikace s českým dabingem.

Pro nezapomenutelný vývoj – My City

My City je další z řady legacy her, tedy žánru, v němž se hry po jednotlivých partiích vyvíjejí, a to permanentně. V tomto případě si každý hráč buduje svá vlastní města z tetrisových dílků a s každou další hrou přibývají nová pravidla, možnosti, ale i omezení okořeňující základní hratelnost. Plán se polepuje samolepkami, různé efekty se popisují tužkou, takže pokud se vám „destrukce“ komponent příčí, není to nic pro vás. Ale jinak jde o skvělý zážitek na přesně 24 sezení.

Pro pořádný bolehlav – Kanban EV

Hry Vitala Lacerdy patří k těm nejnáročnějším eurovkám. V obřích krabicích se skrývají velmi kvalitně zpracované intelektuální orgie, z nichž vás bude příjemně bolet hlava. V Kanbanu se stáváte zaměstnancem automobilky a promyslet si jednotlivé tahy tak, abyste získali nákres vozu, jeho součástky, vyrobili ho a otestovali, není nic jednoduchého. Obzvlášť, když vám vedoucí neustále dýchá na paty a peskuje vás, což je skvělý prvek dodávající obecně kompetitivní hře novou vrstvu rivality. Nic pro sezónní hráče, ale milovníci výzev a výborně promyšlených her s cyklickými akcemi si užijí své.

Pro sólisty – Nebe v plamenech

Občas se stane, že nejsou kamarádi po ruce a poslední trendy jsou takové, že snad každá druhá hra má speciální sólo režim. Nebe v plamenech je ale jenom o tom. Žádná kooperace, jenom vy a invadeři. Právě touto počítačovou klasikou se česká deskovka inspirovala. Se svou lodičkou sestřelujete dotírající mimozemšťany za pomoci velmi chytrého kostkového mechanismu v obsáhlé příběhové kampani, která do hry vnáší obrovské množství znovuhratelnosti. A k tomu prostě další hráče nepotřebujete.

