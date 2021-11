Deskovka Kaskádie – recenze krásné hry pro pohodové rodinné večery

20. 11. 2021 15:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Kaskádie

1–4 hráči | 30–45 minut | od 10 let | česky, bez textu

Přiznám se, že mi deskovka Kaskádie jaksi utekla pod radarem. Dozvěděl jsem se o ní prakticky až s vydáním její české verze, a ke všemu způsobem, který mi nebyl moc po chuti. Prožíval jsem totiž krizi zkušeného hráče.

Měl jsem po krk velkých zdlouhavých strategických her a potřeboval jsem si odpočinout u něčeho menšího, přístupnějšího a příjemnějšího. S tímto požadavkem jsem oslovil Mindok a byla mi nabídnuta právě Kaskádie. A lepší hru jsou v dané situaci snad nemohl dostat na stůl.

Kaskádie je krásně zpracovaná, svižná, chytrá, ale nenáročná rodinná hra o budování spletité sítě biomů na území titulního kraje, který se rozprostírá kdesi na severozápadě Severní Ameriky, jak vás případně poučí první stránka kratičkého sešitu s pravidly.

zdroj: Vlastní foto autora

Není to jen o vytváření scenérií z hexových dílků, ale i jejich obydlování tamější faunou. V lesích se toulají lišky, řeky patří lososům, pokud je zrovna neloví medvědi, po pláních se prohánějí wapitiové a nad hlavami jim krouží káňata směřující do hor.

Za touto malebnou představou se skrývá čistě mechanická hra založená na vzájemné poloze kartonových dílků s biomy a dřevěných disků se zvířátky, která je okupují. Každé partie se účastní pět karet s nádhernými ilustracemi každého ze zvířat doprovozené pravidlem, jak daný živočich přináší vítězné body.

Zpravidla se snažíte docílit určité konstelace zvířat na plánu – mít je rozdělená do dvojic, utvořit z nich co nejdelšího hada, mít mezi nimi mezery či je vystavit co nejrůznorodějším sousedům. Plynou vám z toho hlavní body, které doplňují vaše největší souvislé oblasti jednotlivých biomů.

zdroj: Vlastní foto autora

Ve vašem tahu proto záleží nejen na tom, kam umístíte nový dílek a jak ho natočíte, aby vám zvětšoval co nejvíce biomů, ale zároveň jaká zvířata na něj posléze mohou být umístěna, aby vám podporovala bodovací karty.

Celý tah je velice jednoduchý a svižný. Začnete výběrem jedné ze čtyř dvojic nabídky (dílek + zvíře), načež obojí umístíte na svůj rozrůstající se plán a hraje další hráč. Na jednodruhových dílcích máte možnost získat šišku, díky které se nemusíte držet striktních dvojic, ale můžete si vybrat libovolné zvíře a k němu libovolný dílek, což je taková příjemná vrstvička dodatečné strategie k jinak jednoduché, ale přesto chytře vymyšlené hře.

Jakmile dojde zásoba dvojic, hra končí, sečtou se body a určí se vítěz. Na samém konci hry je před vámi hezky vypadající krajina plná zvířátek, která v ideálním případě přinese pořádný ranec bodů a hřejivý pocit s blaženým úsměvem.

zdroj: Vlastní foto autora

Navíc to není jen o výše popsaném základu. Hra obsahuje desítky výzev obohacujících běžnou hru o honbu za specifickými úkoly. Zároveň se myslelo na hráče, kteří rádi usednou ke stolu sami a chtějí pokořovat své vlastní rekordy.

Kaskádie funguje v každém počtu hráčů, ale nejvíc jsme si ji oblíbili jako dvojkovku. Střídání se soupeřem svižně odsýpá, stačí vám tu a tam sledovat stav jen jednoho soupeře a do půl hoďky máte hotovo., takže vám nic nebrání dát si s chutí repete.

Kaskádie sice není nijak objevná hra, nedělá nic vyloženě nového, ale to, co dělá, dělá skvěle. Kombinuje pohlednou vizuální stránku s čistotou svých jednoduchých systémů a strategickou vrstvou, která je tak akorát hluboká, aby nikoho neodradila a bavila každého. Pro mě jde jednoznačně o jednu z nejpříjemnějších a nejhranějších rodinných her letošního roku.