Deskovka Nightmare – recenze unikátního atmosférického zážitku, na který nezapomenete

11. 9. 2021 16:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Nightmare

4–5 hráčů | 2–4 hodiny | od 16 let | česky s dabingem

Je to už dlouhých 15 let, co se v honosném sídle uznávané rodiny Craftonových udála strašlivá věc. Pět jejích dospělých členů bylo brutálně zavražděno neznámo kým. Zůstali po nich akorát potomci – šest příbuzných dětí, jejichž životy šly po této otřesné tragédii dál. A právě teď, po 15 letech, vás jedno z dětí, nyní již dospělý člověk, svolává na místo činu s tím, že jednou provždy vyřešíte dávnou záhadu. Vítejte zpátky v sídle Craftonů.

Nightmare je deskovka jako žádná jiná. Na první pohled vám bude připadat jako další úniková hra, ale nenechte se zmást vizuální podobností. Tady nebudete řešit hádanky. Místo toho se vžijete do předpřipravených rolí jednotlivých sirotků a dáte se do detektivní prácičky.

Máte mezi sebou chytrolína Viléma, který věří jenom tomu, co lze dokázat. Pak je tu výstřední volnomyšlenkářka Josefína, pobožná podivínka s odporem ke konzumní společnosti. Naproti tomu Brigita je arogantní, namyšlená blondýna tvářící se jako královna světa. Dále se seznamte s Royem, rádoby detektivem a uřvaným bručounem. A konečně je tu také Felix, milovník všeho starého, kterého jen tak něco nerozhodí.

Každý z vás se ujme jedné z těchto rolí, která vám zároveň prozradí několik tajných informací. Ty vám pomohou s pochopením situace, v jaké se postava nachází a jaké má vzájemné vztahy s ostatními. Jinými slovy vám tyto tajné informace napomohou, jak máte svou roli hrát. Nightmare je totiž v prvé řadě roleplayingová hra, kde naprostou většinu zábavy tvoříte vy sami svými hereckými výstupy.

Bude to skupinka od skupinky asi jiné, ale u nás se pro emoce a ostrá slova nešlo daleko (v rámci role, samozřejmě). Shledání po 15 letech nebylo nic vyloženě příjemného. Jak si každý šel svou vlastní cestou, změnil se a rodinná sešlost těšila málokoho. Rivalita se u nás projevila vlastně ještě před úplným začátkem hry, ať už mezi bratranci a sestřenicemi, nebo sourozenci a nemohl jsem si nevšimnout jisté podobnosti s rodinkou ve filmu Na nože.

Ale když jsme si uvědomili, že po pěti prohádaných minutách stále stojíme před vstupní bránou našeho starého panství, uklidnili jsme se a začali (alespoň trochu) jednat jako rodina. Otevřeli jsme dveře a vstoupili do haly…

zdroj: Blackfire

Nightmare je atmosférická hra, kde atmosféru netvoříte pouze vy svým herectvím, ale pomůže vám i prostředí a hra samotná. Ano, věřte návodu a skutečně se do hraní pusťte až v hluboké noci, zhasněte, zapalte pouze svíčky tak, abyste viděli na herní komponenty a nemohli vyhořet a stranou dejte notebook s webovou stránkou doprovázející hru.

Aplikace se postará o zvukový doprovod a nadabovaný úvod, zároveň vám diktuje, jakou kartu události si máte vzít, když se rozhodnete prozkoumat konkrétní část místnosti, v níž jako skupinka stojíte. Jako tým se musíte domluvit, do jaké další místnosti se přesunete a jaký její kout prohledáte, přičemž vaše tajné informace poženou každého někam jinam a leckdy nebude vůbec lehké uhájit si vlastní názor, aniž byste tím ostatním hráčům cokoliv prozradili.

Aplikace zajišťuje ještě jednu velmi důležitou věc, která z Nightmare dělá tak výjimečný zážitek – odpočítává čas. Ne ten reálný, ale každé vaše prozkoumání jedné čtvrtiny místnosti posune ručičku hodin o 10 minut a co každou hodinu vypadne proud. Jakmile v aplikaci zapraská žárovka, je to signál pro všechny hráče, aby si nasadili přiložené škrabošky. Ano, nestačí přítmí svíček, v tuto chvíli v celém domě vypadne elektřina a nikdo z vás nevidí ani na krok, takže pásky pěkně na oči a nenakukovat!

Zanedlouho se ve webové aplikaci ozve zvuk zvířete sloužící jako signál. Zvíře má někdo z hráčů uvedené jako tajnou informaci u své postavy a tento hráč si jako jediný sundá škrabošku a začne vykonávat úkony, které mu přikazuje aplikace. Opravdu se zavřenýma očima nepoznáte, kdo to právě kolem vás štrachá a hodně rychle vám ze strachu a očekávání naskočí husí kůže. A je to famózní pocit a skvělý ozvláštňující prvek, kdy se hlasité dohadování nesourodé skupiny sirotků zcela uklidní a každý bez dechu čeká, co přijde.

zdroj: Blackfire

Mezitím se začínáte dozvídat víc informací o rodině a panství a začnete si utvářet obrázek o tom, kdo by mohl být zodpovědný za smrt vašich rodičů. Hledáte povahové rysy, které si porovnáváte s jednotlivými podezřelými, kteří během vyšetřování vyplavou na povrch. Ale času je málo, na vyřešení záhady máte jen pár hodin a rozhodně se vám nepovede prošmejdit každý kout honosného sídla.

Kéž bych vám tak mohl prozradit víc, ale pravým kouzlem deskovky Nightmare je prožít její události na vlastní kůži. Zapomeňte na stud a pořádně se vžijte do své role. Jděte si za svým, ale nestrhávejte na svůj úkol přílišnou pozornost. Bedlivě sledujte detaily a snažte se najít logické souvislosti. Nepodvádějte, nejukejte, když máte mít pásku přes oči a POSLECHNĚTE, až vás aplikace v samotném závěru vyzve k velmi podivným úkonům. Neostýchejte se, hrajte prostě hru.

Nedivte se, že se aplikace ve své finální dramatické části opakuje. Vydržte, mějte strpení, protože konec této hry je vskutku unikátní, nezapomenutelný zážitek a může trvat mnoho dlouhých minut, kdy jen mlčky a se zakrytýma očima napjatě očekáváte, co přijde dál.

Nightmare je hrou, která na trhu nemá obdoby. To, co u ní zažijete, nezapomenete. Její příběh je možná přitažený za vlasy, ale nakonec o něj ani tolik nejde. Jde o to, co jste jako parta přátel prožili společně, byť v kůžích někoho úplně jiného. A my prožili něco senzačního a pro mě osobně šlo o jedno z největších překvapení za poslední léta.

Pokud chcete zažít něco opravdu velmi atmosférického, neštítíte se hraní rolí a zvládnete trochu toho nevinného, leč mrazivého strachu, tak si Nightmare prostě musíte zahrát. Sežeňte další čtyři hráče (v žádném případě nehrajte v jiném počtu než pěti), zajistěte si klidné místo se stolem, okolo nějž máte prostor na manévrování a dobrý přístup k jednomu počítači (my si dali myš doprostřed stolu, aby na ni každý dosáhl) a jednoduše si to užijte. Tahle noc ve vás zůstane navždy.