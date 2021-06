Deskovka Na vlnách neznáma – recenze pořádného pirátského dobrodružství

5. 6. 2021 13:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Na vlnách neznáma

1–7 hráčů | 2–4 hodiny | od 14 let | česky, mnoho textu, dabing

„Jak se blížíte k vraku lodi, začíná ve vás narůstat nejistota. Co dělají trosky královské galeony uprostřed ničím nerušené, širé modři? A v tu chvíli se to stane. Celý vrak se vzedme a odhalí se prapodivná cirkusová kreace, na níž dosud pokojně dřímal – čtveřice slonů stojící na hřbetě gigantické mořské želvy. ‚Kápo, co budeme u všech ďasů dělat?‘ táže se jeden z námořníků. ‚Posádko, do útoku!‘ zní rozkaz z nejvyšších míst a vám na rtech ulpí pouze modlitba.“

Takový příběh ve stolní hře Na vlnách neznáma možná neuslyšíte, ale jemu podobných si vyslechnete víc než dost. Pokud vyhledáváte deskovky s příběhem, pak jste tu na té nejlepší možné adrese. V tomto případě hrají herní mechanismy druhé housle, hlavní slovo si bere vypravěč, ať už na vás promlouvá skrze telefon, nebo se jeho role zhostí samotní hráči.

zdroj: Vlastní foto autora

Na vlnách neznáma je kooperativní hra se soukromými cíli i nějakým tím malým nevinným škozením. Že to nemůže jít dohromady? Pokud je vám proti srsti připravovat ostatní hráče o poklady či o ně být připravován, pak se vám asi čas od času naježí chloupky rozčílením, ale měli byste mít na paměti jedno – jste přece prašiví piráti, kteří sice musí držet spolu, aby jejich kocábka dokodrcala do cíle a zpátky, ale jakmile přijde řeč na kořist, jde veškeré kamarádství stranou a nastupuje sobectví.

Většinu času však skutečně potáhnete za jeden provaz, protože jinak se dalšího rána nedožije nikdo. Společným úsilím musíte zajistit dostatek stravy pro celou posádku, předcházet vyvolání vzpoury, udržovat děla v bojeschopném stavu, zahojit rány trupu po setkání s nejrůznějšími nepřáteli a v neposlední řadě udělat vše pro to, abyste konce mise dosáhli dřív, než vás dožene ten nejobávanější pirát zdejších moří či třeba nějaká kletba.

Kapitáne, na co je ta skleněná placka reagující na dotyk?

Záleží na zvoleném scénáři, kterých ve hře najdete všehovšudy pět. Ale nenajdete je v krabici, nýbrž virtuálně. K hraní nepotřebujete samostatnou appku, vystačíte si s webovou stránku, která se postará o veškeré vyprávění, události i počáteční přípravu.

Neděste se, mimo chytré zařízení či notebook je stále co dělat – udržujete si přehled o vlastněných pokladech, sledujete věhlas jednotlivých členů posádky a různé stavy lodi, putujete po „minimapě“ se svou lodí, navštěvujete místa, která se vám zlíbí, a v neposlední řadě si volíte akce, které chcete v daném kole dělat.

K výběru akcí slouží kniha lokací s nádherně ilustrovanými místy dokreslujícími atmosféru. Akční pole mají nepřeberné množství efektů, ale vy nemáte čas si je všechny prostudovat a teprve pak se rozhodnout. Díkybohu! Už tak se totiž jedná o celovečerní podívanou, a je proto dobře, že se musíte rozhodovat pod tlakem.

zdroj: Vlastní foto autora

Jakmile webová aplikace zavelí, otočíte na novou stránku a spustíte stopky. Během časomíry, jejíž délku si můžete podle potřeb upravit, se musí všichni hráči v pořadí podle věhlasu rozhodnout pro jednu z akcí čistě podle ikonografie a názvu. Akce Trh s ikonou krutopřísnosti a sudu vám napoví, že se vydáte obchodovat, k čemuž budete potřebovat otestovat svou vlastnost krutopřísnost, kterou si ještě před tím vylepšíte, a když se vám test povede, získáte pro posádku zásoby. Jednoduché.

Samotné vykonávání akcí už časově omezené není. Jde jen o to, rozhodnout se v presu, co chci následně dělat. Některé akce smí dělat víc hráčů, jiné jsou jen pro jednoho a další jsou za každou cenu povinné. A pokud se do vypršení vzácných vteřin nestihnete rozhodnout, vzroste míra nespokojenosti posádky, což může vést ke vzpouře a předčasnému konci cesty.

Samotné akce mohou mít obyčejný charakter jako nakrmení posádky, oprava lodi, prozkoumání moře okolo, abyste nepluli naslepo, nebo třeba nabití kanónů či zakopání pokladů (co byste to jinak byli za piráta). Ale velmi často vás akce odkáže na číslo, které po zadání do aplikace vyústí v další parádní příběh.

Bylo nebylo

Vyprávění je skutečně tím hlavním a nejzábavnějším na celé hře. Texty jsou jednoduše skvělé a je obrovská radost jim naslouchat. Na vlnách neznáma se nebere vůbec vážně, takže se budete častěji smát, než že byste smutnili. Situace jsou buď jednoduše humorné a pobaví všechny u stolu i v případě, že vám výsledek akce uškodí, nebo vyloženě parodující. Rozhodně nechci nic prozrazovat, ale třeba narážku na Pána prstenů jsem tu opravdu nečekal a byla perfektní.

Jak už zaznělo v úvodu, texty si můžete číst sami a libovolně se u jejich čtení střídat či tím pověřit největšího herce mezi vámi. Ale existuje i druhá možnost, kterou je dabing. Já bohužel ještě neměl k dispozici české namluvení příběhů, ale bylo mi vydavatelstvím Mindok „potvrzeno“, že je naprosto boží.

Já za sebe mohu říct jen to, že naprosto boží je anglický dabing a na ten český jsem velmi zvědavý. Ať tak, či tak, jednotlivé události jsou skvěle napsané i přeložené a hlavní zápletky jednotlivých scénářů rozhodně neurazí.

zdroj: Vlastní foto autora

V čem Na vlnách neznáma vyloženě exceluje, jsou osobní příběhy. Ve hře najdete na dvě desítky pirátů, za které si zahrajete. Budete k tomu potřebovat tužku a nemusíte se bát do jejich archů psát, protože si je skrze aplikaci snadno znovu vytisknete. A s psaním se dostáváme do velmi chytrého a leckdy třeskutě vtipného systému.

Každý z pirátů má předpřipravený příběh, který objevujete skrze konstelaci hvězd – tu si vybarvujete podle toho, jak se vám ve hře daří. Čím víc hvězd se vám během jedné partie a jejího příběhu podaří vybarvit, tím víc se o své postavě dozvíte a tím lepší ji na konci hry čeká osud (s tím do hry přichází výše zmíněná sobeckost, protože vy přece nechcete, abyste dopadli nějak neslavně, že ne?). Ale i když jsou texty předpřipravené, na klíčových místech jim pár slov chybí. Slova, která do vět doplníte vy sami.

Má to geniální háček – slova vymyslíte ještě před čtením textů, kdy nemáte nejmenší tušení, v jakém kontextu budou použitá. Příklad za všechny? Arch piráta vám na začátku přikáže poznamenat si chutnou zeleninu. V našem případě byl zvolen lilek a jako létavé zvíře byl zvolen papoušek. Jak jsme se záhy dozvěděli, na naši loď udeřil lilkový mor a byli jsme pod útokem obřího papouška. Na druhou stranu, později jsme si naopak nacpali břicha miniaturními papoušky…

Na tomto místě ještě musím zmínit neméně vtipný generátor pirátských jmen. Nemusíte ho použít, klidně si vymyslete vlastní přezdívku, ale hra samotná se může postarat o takové výtvory jako Masožravka Čchu-Čchu, Pif Paf Maude, Zazobaný Watanabe a Soudek Jackie, kteří se všichni plaví na Neposkvrněné Ditty. A to zní prostě skvěle!

Předlouhý život piráta

Asi už je vám jasné, že mě Na vlnách neznáma zcela odzbrojila. Skvělé téma podané skrze výborné vyprávění spojené s všudypřítomným humorem a jistou mírou vlastní kreativity všech hráčů se stará o skvělý zážitek. A taky skutečně dlouhý. Čtení je ve hře zastoupené velkou měrou a čím víc vás u stolu bude, tím víc osobních příběhů budete odhalovat. A to vše natahuje délku.

Už v pěti hráčích jde o mnohahodinové klání a přiznám se, že to pro mě byl strop. Je sympatické, že hra nabízí i hru sedmi hráčů, ale v takovém případě se musíte obrnit pořádnou dávkou trpělivosti a může trvat opravdu dlouho, než po čtení příběhů ostatních hráčů přijdete konečně na tah. Hra však s extrémní délkou počítá a nabídne vám po splnění poloviny úkolů daného scénáře její uložení, přičemž uložit ji můžete prakticky kdykoliv díky záznamovému archu a vrátit se k ní později.

Na vlnách neznáma má sice na krabici uvedeno, že potřebuje minimálně tři hráče, ale ve skutečnosti obsahuje pravidla i pro dvojici a sólo s patřičnými změnami. O samotě jsem nehrál, ale dali jsme šanci hře ve dvou, kde oceníte mnohem kratší dobu, ale jinak dáváme přednost hře ve třech až čtyřech hráčích, kde se lépe rozmělní rivalita některých efektů pokladů (které jsou mimochodem také dost vtipné) a člověk si vyslechne víc (ale ne příliš) osobních příběhů.

zdroj: Vlastní foto autora

Musím ještě ocenit, jak hra pracuje s provázáním komponent s aplikací. Ono je tu toho totiž poměrně málo, ale ve výsledku to není na škodu. Protože jeden žeton, respektive jeho číslo záznamu či číslo záznamu na stránce v knize, kterou navštívíte několikrát, má v každém scénáři jiný význam. Takže vůbec nevadí, že v každém scénáři vykonáváte na pohled naprosto identickou akci, protože pod jejím kódem se ukrývá zcela jiná událost.

Ale i tak je znovuhratelnost omezená. Jakmile odhalíte příběh každého piráta, už se vám za něj nebude chtít tolik hrát (sice jsou tři možnosti, jak váš pirát dopadne, ale cesta k nim bude pokaždé stejná, tedy jen s jinými, vámi doplněnými slovy). A ani samotné scénáře vám dlouho nevydrží. Ale minimálně jedno opětovné hraní snesou, protože se vám snadno stane, že navštívíte třeba jen polovinu z lokací na mapě a zvědavost vám přeci nedovolí nezjistit, co dalšího jste ještě mohli prožít.

O jistou znovuhratelnost se postará i náhoda. Svou osobní dvanáctistěnnou kostkou budete mrskat o sto šest, přičemž výsledek hodu rozhodne o jedné z možností akce (odměně, konkrétním textu). K číslu na kostce přidáváte hodnotu své testované dovednosti a bonusy z pokladů, takže se tu s náhodou dá trochu pracovat (i díky žetonům přehozů), ale stále musíte mít na paměti, že nejde o žádnou strategii. Tady se jede na téma a to si pište, že se vám bude tajit dech, až bude při bitvě s gigantickou mořskou obludou záležet na každém vašem hodu…

Máme příznivý vítr, tak vyplouváme!

Na vlnách neznáma mi učarovala. Okamžitě se zařadila k nejlepším příběhovým hrám, které mi dosud prošly rukama a moc doufám, že nezůstane jen u pěti scénářů. Vzhledem k podstatě aplikace a tomu, jak pracuje s komponenty, vlastně není potřeba žádný další fyzický produkt, jen šikovní scenáristé, kteří dají dohromady nové příběhy. Ideální by bylo něco takového uvolnit komunitě, která by se jistě postarala o nekonečnou zásobu scénářů.

Ale i tak stojí za to, prožít alespoň těch pět oficiálních scénářů a odhalit jedinečné příběhy všech pirátů. Ne všechny jsou tak skvělé jako ostatní a pirát-kostlivec je jednoznačně mým favoritem, ale každý prožívá něco dostatečně jiného, aby to každého u stolu zajímalo.

Pokud máte rádi pirátské prostředí, nevadí vám, když je hra víc vyprávěcí než mechanická, snesete náhodu a trochu škození v kooperativní hře a hlavně máte smysl pro humor a dokážete se u hry uvolnit a příliš neřešit různé strategie, s deskovkou Na vlnách neznáma budete nadmíru spokojení. Divil bych se, kdybych si na tenhle kousek nevzpomněl na konci roku, až budu vybírat nejlepší letošní hry.