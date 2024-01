Rok 2023 byl pro mě rokem obrovských změn

5. 1. 2024 17:00 | Z redakce | autor: Jakub Malchárek

Nejsem člověk, kterému jsou úplně příjemné změny, protože mám tendenci si projektovat úplně veškeré možné scénáře a samozřejmě si velmi často malovat ty nejčernější variability. A to i když jde o věci, na které se skutečně těším a sám jsem je tak chtěl! Proto byl můj rok 2023 sice splněním některých velkých snů, ale zároveň s tím spojených nemalých nervů, jak to nakonec celé dopadne.

V polovině roku jsem se oženil a přestože obřad i následný dýchánek byl krásný a dojemný, předcházelo mu půlroční plánování, které vygradovalo necelý měsíc před sňatkem tím, že jsme byli donuceni měnit místo hostiny. Zkrátka napětí až do samotného konce a nedivím se, že některé páry se v tom roce mezi zásnubami a obřadem rozejdou. Naštěstí jsem si partnerku pro život vybral opravdu skvěle, protože to se mnou zatím zvládá...

...A ve všem mě podporuje. Byla to ona, která mě povzbudila, abych změnil práci a šel si plnit sny. Takže asi týden po svatbě jsem ve svém tehdejším zaměstnání dal výpověď a plácl si s Alešem, že od září začnu po roce a půl externí spolupráce na Games.cz působit na plný úvazek. A i přes výše zmíněné obavy z budoucnosti, nejasnosti a neurčitosti, které byly ještě spojené s tím, že se musím napůl přemístit přes celou republiku do Prahy, jsem ani jednou svého rozhodnutí nelitoval.

zdroj: Archiv

Teď už ale ke hrám, protože jestli něco mé plné vytížení na Games opravdu prověřilo, tak to byl zápřah obrovské záplavy parádních her, které se v roce 2023 urodily. Celkem jsem jich pro vás zrecenzoval 33. Mezi mé největší zářezy patří beze sporu Starfield, obzvláště mě bavilo psaní o Blasphemous 2, Jagged Alliance 3, remaku System Shocku, i o Forze Motorsport nebo třeba o Company of Heroes 3.

Nesmazatelně se mi do paměti vryly kousky jako Boneraiser Minions, Last Train Home, výtečný RoboCop: Rogue City a na samotný závěr největší výzva a obrovské překvapení: Warhammer 40,000: Rogue Trader (i proto, že mě uvrtal i do knih a celého toho kolotoče kolem miniatur a tabletopu).

Jsem rád, že se mi podařilo realizovat i více novinářská témata mimo standardní novinkový servis. Ať už to byl článek o závislosti na videohrách, reportáž ze střední školy, kde se vyučuje vývoj her, nebo téma o ostravském superpočítači. Na závěr roku jsem si stihl ještě popovídat se skvělou Rhiannou Pratchett o scenáristice ve hrách.

Rok zkrátka nabitý jak se patří. A já jen doufám, že ten letošní bude neméně zajímavý. Těším se na svůj první Gamescom, témata, která mám v plánu, a samozřejmě na novou nálož velkých a krásných her. A doufám, že vás naše texty bude bavit číst i nadále!