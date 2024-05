Nejčtenější články týdne - hraní po čtyřicítce i nová česká akce Gray Zone Warfare

12. 5. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Microsoft zavřel několik studí a škrty prý ještě nekončí. Přitom teprve nedávno propustil bezmála 2000 zaměstnanců svých herních studií. Nejdřív si tak technologický gigant nakoupí hromadu studií, aby záhy zjistil, že na jejich provoz vlastně nemá? To, co teď aktuálně Microsoft předvádí, je buď zcela nepochopitelné a nevysvětlitelné, nebo se na to taky můžeme dívat z té druhé strany. A to sice té, že jsme něco takového vlastně mohli čekat, protože je to ten stejný vzorec chování, který MS opakuje – stačí vzpomenout třeba na Lionhead.

