Autor budovatelské strategie Manor Lords hodlá pracovat pomalu, ale jistě

7. 5. 2024 15:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Předběžný přístup Manor Lords se koncem dubna zařadil na seznam překvapivých hitů, kde mu dělá společnost třeba Palworld, Helldivers 2 anebo Balatro. Středověká budovatelská strategie je přitom z velké části dílem jednoho jediného vývojáře, Grega Styczeńa, a navzdory hlasitému žadonění fanoušků o nový obsah a rychlý příval updatů se na tom v nejbližší době nic moc měnit nebude.

Hráči si totiž vývoj her představují trochu jako Hurvínek válku, soudí šéf vydavatelství Hooded Horse, Tim Bender, pod jehož hlavičkou Manor Lords na Steamu vycházejí. Podle mnohých, kteří by vývoj chtěli uspěchat, by totiž Styczeń zkrátka jen měl kolem sebe zformovat velký tým, díky čemuž by se celý koloběh zrychlil.

Bender ale v rozhovoru pro magazín PC Gamer vysvětlil, že takhle proces vývoje her úplně nefunguje a studio Slavic Magic se tak v nejbližší době nijak razantně nerozroste.

„Nejlepší růst probíhá velmi pomalu, kdy klíčová vize projektu zůstane nedotčená, kdy je důležitý Greg a jeho specifický styl práce. Výsledkem je, že lidé budou prosit o nové updaty, myslím, že to je prakticky dané. A neexistuje žádné tempo updatů, při kterém by lidé neprosili o další, a zároveň by někteří z těch lidí neřekli, že ideálním řešením je jednoduše najmout 50 dalších lidí,“ popsal Bender situaci a naznačil i východisko, kterým je zkrátka více trpělivosti.

Ostatně uvidíme, jak dlouho hráčům a hráčkám trpělivost vydrží – při vydání na konci dubna Manor Lords hrálo v jeden moment přes 172 tisíc lidí, v posledních 24 hodinách se pak počitadlo nejvíc vyšlphalo na 58 tisíc současně hrajících.

Hra je nicméně k dispozici i v rámci PC verze Game Passu, a tak má možná i dost podstatnou část hráčské základny právě tam. Středověká budovatelská strategie vyjde také na Xboxu, co nejdříve to bude možné. O verzi pro PlayStation 5 pak vydavatel zatím teprve jedná a o Switchi nepadla ani zmínka. V plné verzi na PC by pak Manor Lords měli vyjít někdy příští rok, ale délka předběžného přístupu se v závislosti na zpětné vazbě prý může i protáhnout.