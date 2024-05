Microsoft už brzy spustí svůj mobilní obchod konkurující Applu a Googlu

10. 5. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Prezidentka Xboxu, Sarah Bond, na konferenci Bloomberg Technology Summit oznámila, že společnost již v červenci spustí svůj vlastní obchod pro mobilní platformy, který bude přímou konkurencí současných mobilních tržišť od Applu a Googlu.

Děje se tak poté, co Evropská unie zavedla takzvaný The Digital Markets Act, který největším technologickým společnostem jako právě Microsoft, Apple a Google de facto zakazuje určovat si podmínky na svých uzavřených platformách a měl by mít za následek vznik férového konkurenčního prostředí, kde se budou moci prosadit nápady a technologie nových stran.

Microsoft o něco takového usiluje už roky a Xbox Mobile Store toho bude výsledkem. Nepůjde totiž o uzavřené prostředí, ale z počátku to bude webová aplikace, od níž si Sarah Bond slibuje přístupnost odkudkoliv napříč všemi platformami.

Jednoduše řečeno nebudete muset řešit, jaký máte zrovna v telefonu operační systém a jaký je s ním spojený obchod, protože je Xbox Mobile Store obejde a bude dostupný z webového prohlížeče.

Do začátku je v plánu v obchodě nabízet hry Microsoftu se slevami na herní předměty a v tomto kontextu se zatím zmiňují tituly jako Candy Crush Saga, Minecraft a Call of Duty: Mobile. Později má dojít k přizvání externích partnerů a zvětšení nabídky, stejně jako na „rozšíření mimo web“, což by naznačovalo, že i Xbox Mobile Store bude mít svou vlastní aplikaci po vzoru současných konkurentů.