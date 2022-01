Best of 2021: Nejlepší akční adventura

31. 12. 2021 16:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Žánr akčních adventur má tu (ne)výhodu, že se do jeho mantinelů vejde skutečně široké spektrum různých herních titulů. I proto je tradičně na jeho stupních vítězů ta největší tlačenice, nejvíce her odejde s brekem a diskuze nad tím, koho vybrat, patří k nejšťavnatějším. Nakonec jsme se ale v redakci přeci jen dohodli a s letošními stupni vítězů jsme více než spokojení.

zdroj: vlastní foto

Herní Strážci galaxie se sice nestali oním okamžitým hitem, jako se to povedlo Spider-Manovi od Insomniac Games, zároveň ale dokázali napravit komiksovou pachuť, kterou po sobě zanechali loňští Avengers. Vydařené týmové akční dobrodružství skvěle využívá povahy jednotlivých členů nesourodé partičky a jejich neustálého pošťuchování, mezi klady patří i pestrá prostředí a samozřejmě pečlivě vybraný hudební doprovod. Dvacetihodinová cesta galaxií se sice neobešla bez chyb a samotná akce by mohla být lepší, i tak jsme ale dostali jednu z nejpovedenějších komiksových adaptací v živé paměti.

zdroj: Double Fine

Dlouhý vývojový cyklus a několik odkladů v nás pomalu nechaly klíčit myšlenku, že druzí Psychonauti skončí katastrofou, a to navzdory přesvědčivé prezentaci na předloňské E3, ze které Šárka i Pavel odcházeli velmi spokojení. Tim Schafer to ale nakonec dokázal a pokračování kultovní hry z roku 2005 se povedlo na jedničku. Bizarní prostředí a postavičky se stávají dějištěm a hybateli přehršle humorných situací, vývojáři chrlí nápady kulometnou kadencí a vydařená stylizace se nezpronevěřuje originálu a zároveň nepůsobí zastarale. Lepší cestu do hlubin pokroucených myslí si letos nezahrajete.

zdroj: Insomniac

Ještě jednou v tomto textu zazní jméno studia Insomniac Games, jednoho z nejplodnějších týmů, které má momentálně PlayStation k dispozici. Ratchet s Clankem se po pěti letech od remaku prvního dílu vrátili, a to v takové síle, až je z toho jedna z nejlepších her letošního roku.

O Rift Apart se dá hovořit pouze v superlativech, ať už se bavíme o skvěle zvládnuté frenetické akci, originálním zbraňovém arzenálu, vtipných dialozích ztřeštěných postav, nebo zcela bezkonkurenčním technickém zpracování, které se svou kvalitou blíží animovaným snímkům od Pixaru a řadí Ratcheta mezi ty nejlépe vypadající hry všech dob.

Třešničkou na dortu je příkladné využití možností PlayStationu 5, až už jde o SSD, nebo o ovladač DualSense. Takhle má vypadat ten pravý next-gen!