Video představuje příběh The Last of Us: Part II bez spoilerů. Hra vám na disku zabere hodně místa

PlayStation 4 PS4 Pro

- Video autor: Šárka Tmějová

Pokračování postapokalyptické akční adventury The Last of Us si to na konzole PlayStation 4 přihasí za měsíc a pár dní navíc, což znamená, že je čas začít budovat nějaké to napětí. Marketingové záměry studia Naughty Dog sice trochu zhatili hackeři, kteří se dostali na servery vývojářů a klíčové dílky příběhu pověsili na internet, ale karavana nezastavuje a jede dál. První ze série videí vám představí okolnosti, během nichž The Last of Us 2 začíná.

Naughty Dog v příspěvku na oficiálním blogu PlayStationu opět zdůrazňuje, že je pro něj The Last of Us: Part II zatím největším a nejambicióznějším projektem. Během posledního měsíce před vydáním se dočkáme čtveřice videí, která se zaměří na jednotlivé aspekty herní skládačky: mimo dnešního se dočkáme ještě rozboru hratelnosti, světa a detailů, které mu vdechují život.

První, čtyřminutový klip se zaměřuje na příběh Joela a Ellie a jejich život v Jacksonu, ale na rozdíl od všemožných fór a komentářových sekcí se nemusíte bát, že by vám sami tvůrci odhalili nějaký zásadní zvrat. Namísto toho se skupinka vývojářů v čele s šéfem Naughty Dog, Neilem Druckmannem, rozpovídala o tom, jak by chtěli mezi hráči otevřít různá témata. Odpovídají také na nevyřčenou otázku, proč se tolik chtěli vrátit do světa The Last of Us po konci první hry.

zdroj: Naughty Dog

Nahlédnutí do hratelnosti je přichystané na 20. května, do „detailů“ se budete moct ponořit 27. května a svět The Last of Us: Part II se vám podrobněji představí 3. června. Anebo můžete jen odpočítávat dny do vydání a vyhýbat se všem herním serverům a diskuzím, pokud chcete mít jistotu, že se vyvarujete spoilerů.

Každopádně si do té doby můžete uklidit na disku svého PlayStationu 4. The Last of Us 2 totiž zabere přinejmenším 100 GB místa a má být z hlediska velikosti souborů tou zatím největší exkluzivitou pro konzoli od Sony. Předběhla dokonce i God of War, Horizon Zero Dawn a Spider-Mana. Fyzické kopie budou dvoudiskové, první z nich bude instalační, ten druhý herní.

The Last of Us: Part II vychází po koronavirovém odkladu 19. června exkluzivně na PlayStation 4.